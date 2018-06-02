2018秦岭国际越野跑挑战赛开赛 五旬夫妇挑战102公里赛程

西部网讯（记者 熊惠玲）6月2日上午，2018秦岭国际越野跑挑战赛在翠华山景区大门处鸣笛起跑。本次比赛是西安市乃至整个陕西省首个国际标准的百公里越野赛事，并得到了国际越野跑协会的积分论证。
据了解，2018秦岭国际越野跑挑战赛除设置UTMQ（102公里）组外还设置了TSC(52公里)组与(27公里)组，经资格审核通过的选手达1000人，其中百公里比赛时间更长达32个小时。
越野跑主要是在野外自然环境徒步小径上跑步，会有山地起伏，最早盛行于欧美国家，2000年左右传入中国，并且逐渐得到一定的关注，与普通路跑不同，越野跑的环境具有多变性，土路、泥泞、栈道、溪流、碎石、台阶、草地、都可能会是赛道之一，在欣赏美景的同时，也是对体能和意志力的极大考验。
在现场记者了解到，不少选手都曾有过马拉松的比赛经验，今天是首次转战越野赛。“我感觉越野挑战赛的乐趣要比马拉松多一些。”26岁的杜荣荣说，通过参加了两场半马比赛后，自己就爱上了跑步。“我对城市马拉松已经是比较熟悉了，但今天是第一次参加越野赛，感觉很激动，在山间奔跑，能欣赏到大自然的绝美风光，乐趣也会更多。”
一对手牵手的夫妇在现场显得格外引人注目。来自太原的王志英大妈和苏保文大爷今年都年过五旬，但却都有着非常丰富的越野比赛经验。“我跑过60个全马，后来还跑过5次100公里的越野赛，这次和老伴一起报了102公里的赛程，希望能够顺利完成。”王志英说，现在跑步已经成为了两个人生活的一部分，身体也因为跑步变的很健康，“越野赛现在的关注度没有马拉松的关注度高，希望有更多的人参与到越野赛中来，体验在山水间跑步的乐趣。”
赛事的组织安排得到了西安当地救援队和众多户外组织的鼎力支持，赛道安排上，既有成熟的徒步道，也有小部分颇具难度的野道，既保证了选手们的安全又满足了选手们的想“野”之心，给选手既爽又虐的赛事体验，通过长安区政府的大力支持和专业的赛事运营，秦岭国际越野跑挑战赛必将成为陕西乃至国际知名的越野跑赛事。
编辑： 熊惠玲
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