SUV车主撞死保洁员肇事逃逸 司机称事发前在烧烤摊饮酒

李某指认肇事车辆

西安交警未央大队通报案情。

西部网讯（记者 刘望）5月30日凌晨，西安市未央区秦汉大道景家十字发生一起交通事故，一白色轿车撞伤致伤一名保洁员后，不仅没有下车施救，反而摘掉车牌逃逸，致使保洁人员当场死亡。6月1日17时30分左右警方将肇事司机李某抓获。

警方调查：肇事司机正在维修的肇事车

5月30日05时30分左右,保洁员徐某（女，53岁）正在秦汉大道景家十字打扫卫生时，被一辆由东向西行驶的机动车撞倒，司机驾驶肇事车辆向西逃逸，保洁员经120救护人员确认当场死亡。

案发后，西安交警未央大队成立专案组开展侦查。警方在事故现场找到一块车辆遗留的白色残片，并确认了车辆型号。同时根据目击者提供的信息，确定车牌中含有“2”和“6”两个数字。6月1日16时，专案组民警最终在全市800多辆同类型车辆中锁定肇事车辆及肇事司机。

6月1日17时左右，专案组将肇事司机李某传唤至北三环予以控制。李某，男，30岁，咸阳市永寿县人，持C1机动车驾驶证，审验正常。肇事陕A2WY66号白色“奇瑞”牌小型客车为李某之妻所有，该车审验正常、保险正常。经询问，李某对交通肇事逃逸事实供认不讳，其逃离现场后将肇事车辆已咸阳一修车行维修。19时许，专案组赶赴咸阳兴平将正在修车行维修的肇事车辆查获并予以扣留。

嫌疑人供述：自己曾喝四五瓶啤酒

嫌疑人李某向警方供述称，5月29日晚，他与朋友在灞桥区聚会，在一烧烤摊饮酒至30日凌晨，30日5时左右其驾车返家途中，行驶至秦汉大道景家十字时将保洁员撞倒。肇事后，未下车，仅短暂停车几秒，通过后视镜发现保洁员倒地不动，随即驾车向西逃逸至距现场300米左右将车停在辅道。

为掩盖车辆轨迹，李某下车将前后车牌摘掉后，驾驶车辆逃逸至陕甘交界处平凉段，将肇事车牌抛弃在高速路路边沟道内后，于当日下午驾车返回咸阳。李某将肇事车辆开往咸阳兴平一修车行谎称车辆撞到大门损坏进行维修，其本人返回西安，直至被抓获。

撞倒行人后为何不下车施救，反而要摘掉车牌并开车到平凉扔掉车牌？李某称，自己意识到撞到了障碍物后非常紧张，整个人处于慌乱状态，自己在不确定是否撞倒人的情况下，怕承担责任，因而选择了后续的动作。

5月25日-7月15日周末全省夜间查酒驾

目前，肇事司机李某已经对事故现场进行了指认，并被西安交警未央大队依法留置，案件其他证据正在进一步调查中。

随着夏天的到来，酒后驾车情况有所反弹，包括玉祥门盘道隧道事故等皆与酒驾有关，针对这种情况，陕西省公安厅交警总队按照公安部交管局安排，于5月25日至7月15日每周周末夜间，动员各地交警组织重点针对酒驾、醉驾、毒驾等违法犯罪行为的全省统一行动。

在5月25日至27日的第一次酒驾醉驾毒驾周末夜查统一行动中，全省共查获酒驾694起(其中醉驾42起);组织餐饮娱乐行业协会，在辖区饭店、宾馆、酒吧、娱乐等涉酒场所发放倡议书13744份;同时曝光19起涉酒交通事故案例，提高执法震慑和惩戒力度。

编辑： 钟莹