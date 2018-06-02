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华侨城集团发布与西安市政府合作事项的说明

时间：2018-06-02 11:34:19  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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华侨城集团发布与西安市政府合作事项的说明

近日，华侨城集团与曲江文化产业投资集团的合作项目终止引起网友关注，对此，华侨城集团发布与西安市政府合作事项的说明。

西部网讯 近日，华侨城集团与曲江文化产业投资集团的合作项目终止引起网友关注。今天（6月2日），华侨城集团就此事发布说明，称此合作项目终止，不影响与西安战略合作项目的推进，不影响投资西安的信心。

近日， 多家媒体关注西安市政府与华侨城集团的合作问题，对广大媒体人的关心我们表示真诚感谢。

2017年6月19日，西安市政府与华侨城集团签署战略合作协议，实施系列重大合作项目，总投资规模约2380亿元。

陕西省委、省政府和西安市委、市政府一贯髙度重视与华侨城集团的合作，对此次战略合作更是给予了极大支持，系列项目合作总体进展顺利。2018年2月25日，投资670亿元的沣东华侨城大型文化旅游综合项目已经开工，未央华侨城汉城湖等项目正在积极推进。

增资控股曲江文化产业投资集团，是华侨城集团与曲江新区合作的子项目之一，合作目前终止，不影响与西安战略合作项目的推进，不影响我们投资西安的信心！

编辑： 钟莹

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