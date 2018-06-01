西安发布城市防汛预案 道路积水超40厘米将封闭交通

西部网讯（记者 熊惠玲）日前市政部门发布了今年西安市城市防汛预案，按照降雨量大小不同，将分级启动实施四级防汛预案。当道路积水超40厘米时，将封闭该路段交通。
四级防汛预案：接到气象台发布暴雨蓝色预警信息（12小时内降雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续）或降小雨（实时小时降雨量0.0毫米——8.2毫米）时启动四级防汛预案。
应对措施：四级防汛预案启动后，各市政防汛单位应安排巡视人员定时外出巡视检查，及时将外出巡视人员反馈信息报告各防汛单位防汛值班人员，由各防汛单位进行处理，将降雨及积水情况每4小时向指挥中心报送一次。
三级防汛预案：接到气象台发布暴雨黄色预警信息（6小时内降雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续）或降中雨（实时小时降雨量8.3毫米——16.7毫米）时启动三级防汛预案。
应对措施：三级防汛预案启动后，各积水点防汛人员到达各积水点，对重点路段加强巡视检查，及时清除收水井箅上杂物，防止收水井箅被树叶、塑料袋等杂物堵塞，在降雨量大时应将收水井箅、检查井盖揭开以利于收水，并在打开的井口上方摆放警示标志。各防汛单位值班人员及时向指挥中心通报汛情、险情。降雨及积水情况每1小时报送一次。
相关单位应加强对桥梁的监测，及时与浐、灞河上游水文站联系，及时掌握洪水流量并将积水情况上报。城市排水监测站及时上报浐河、灞河、皂河沿岸主要雨水出口以及皂河、漕运明渠、幸福渠、618明渠末端、太平河、大环河水深、流量是否异常。
二级防汛预案：接到气象台发布暴雨橙色预警信息（3小时内降雨量将达到50毫米以上，或者已达到50毫米以上且降雨可能持续）或降大雨（实时小时降雨量16.8毫米——33.4毫米）时启动二级防汛预案。
一级防汛预案：接到气象台发布暴雨红色预警信息（3小时降雨量达到100毫米以上，或已达100毫米以上且降雨可能持续）或降暴雨（实时小时降雨量已达33.4毫米以上）时启动一级防汛预案。
应对措施：一、二级防汛预案启动后，各级防汛人员全体参与防汛抢险工作，各防汛单位应急小组做好随时出发抢险的准备，沙袋、水泵、发电机等防汛物资装车备用。
若道路积水超过40厘米,应立即封闭该路段交通，设置禁行指示牌，安排专人看护并疏导交通。各防汛单位每隔30分钟将降雨及积水情况向指挥中心报告，若出现道路塌陷、房屋倒塌等重大险情，及时上报防汛领导小组、市防汛办及有关领导，对危及到民房的道路积水应及时安装水泵进行排水，减轻灾害损失。
编辑： 张娟
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