西安发布2018年防汛预案 389处"全球眼"实时监控城市积水

西部网讯（记者 熊惠玲）今天（6月1日），记者从西安市市政部门获悉，2018年主汛期即将到来，根据往年的防汛经验和今年的雨情雨量分析预测，今年，市政部门将重点针对市政管辖范围内的下穿隧道（含立交桥下）、道路低洼易积水点、人行地下通道以及跨浐河、跨灞河桥、跨昆明渠、跨618渠桥等市政设施进行防控，确保主汛期期间，西安市市政设施安全平稳运行。

据了解，汛前，市政部门已完成对易积水路段排水设施的详细排查、摸底，共疏通排水管网786千米，清理明渠528立方米，清掏下水井126360（次），对36座排水泵站机泵及发电机组进行了维修保养，最大程度确保排水设施作用的发挥。

为做好今年的防汛工作，市政部门未雨绸缪，成立一支由19支防汛抢险队，2115名防汛人员组成的防汛抢险队伍，每一处内涝点都有专人值守。

为应对今年汛期可能出现的汛情，市政部门储备充足防汛物资，共准备止水膨胀麻袋1万条，编织袋5000条，麻袋1800条，草袋1500条，交通隔离墩180个，沙子180方，发电机组9台，各类抽水泵32台，巡视车60多辆，大型防汛机械（装载机、挖掘机、管道疏通车、自卸车等）54台，配备移动式抽排设备“龙吸水”3台，大流量综合抢险车1台，欧博尔移动泵站2台，史丹利移动抽水泵30台。目前各类机械设备保养到位，运行良好。

目前，在全市立交桥、人行天桥、地下通道和道路积水点安装电子监控设备389处和7个移动监控设备，市政设施监控指挥中心用过“全球眼”掌握积水情况，以最快速度对防汛工作进行指挥调度。

对经过去年汛期后出现破损和模糊不清的星火立交、北二环文景路下穿、北二环红旗下穿、东二环陇海线下穿、南二环雁塔立交、南二环长安立交等6处下穿的12处积水警戒线进行施划，市政部门设置了积水提示标牌，在易积水地点的井位附近张贴积水警示标志。在环南路3座下穿通道入口处设置电子提示屏。

温馨小贴士：

1、市政部门呼吁，广大市民群众要爱护防汛设施，日常生活中请不要将垃圾、树叶、杂物和水泥浆倾倒进排水管道检查井和收水井中，确保市政排水设施正常运行。

2、降雨出现道路积水时，不要擅自打开排水井盖排水，立即拨打12345市民服务热线，请专业人员处理，防止对自己或他人造成伤害。

3、遇到道路积水无法通过时，应听从现场抢险人员的指挥或绕行，不要盲目进入积水路段，以免造成不必要的事故。

编辑： 张娟