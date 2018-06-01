西农召开纪念赵洪璋院士诞辰100周年座谈会 缅怀小麦育种界科学巨匠

西北农林科技大学和杨凌示范区召开座谈会，纪念中国科学院院士赵洪璋诞辰100周年。

西部网讯（记者 熊惠玲） 6月1日，西北农林科技大学和杨凌示范区召开座谈会，纪念我国小麦育种界一代宗师和科学巨匠、中国科学院院士赵洪璋诞辰100周年。十二届全国人大常委会副委员长、原西北农业大学校长张宝文出席座谈会并讲话。

座谈会前，与会人员观看了赵洪璋院士生平成就展和《麦济苍生》纪录片。西北农林科技大学校党委书记李兴旺在讲话中简要回顾了赵洪璋院士的一生，特别是他为我国小麦事业做出开创性历史性的贡献，为国家、为民族、为人民不懈奋斗的高尚品德和矢志不渝的理想追求。

杨凌示范区党工委书记李婧在讲话中指出，纪念赵洪璋先生，既是缅怀过去，也是更好地面向未来。“西农精神”是推动杨凌发展的宝贵财富，是推动杨凌发展的强大动力。希望双方强化融合发展的各项机制，携手推进大学“双一流”建设和示范区各项事业更快发展，共同把杨凌打造成为绿色宜居美好的田园新城。

赵洪璋院士儿子赵柳、孙子赵广在发言中讲述了赵洪璋严于律己、宽以待人、谦虚谨慎、言教子女的感人至深的故事。用“你是一朵浪花，在绵绵山脉里；你是一座奇峰，藏在乌云的缝隙，你把梦想与希望写在祖国大地，你燃烧了自己，温暖了他人，任自己成为灰烬，让一粒粒火焰翩翩起舞，这是你一生的倾诉”的诗句表达了对赵洪璋的深切怀念。

张宝文表示，“民以食为天，农以种为先。”作为农业大学，育种是最重要的基础。赵洪璋院士作为西农土生土长的小麦杂交育种专家，他把小麦当作自己生命的全部，把为人民做实事当成自己的毕生信仰，矢志不渝。先后育成以“碧蚂1号”“丰产3号”“矮丰3号”和“西农881”为代表的四批优良小麦品种，累计种植面积达9.5亿亩，增产小麦约256亿公斤，为解决农民温饱、实现农业增产增收，保障国家粮食安全作出了卓著贡献，他的丰功伟业将永垂青史。

张宝文说，全体师生要学习赵洪璋院士报国为民的情怀和品质，把论文写在田间地头，努力谱写无愧于时代、无愧于人民的光辉新篇章；要大力传承和弘扬“西农精神”，扎根杨凌、脚踏黄土，为国家富强、民族振兴和人民幸福持续贡献西农力量；强化“一流”意识，增强“一流”本领，早日把学校建成世界一流大学，为建设高等教育强国作出新的更大的贡献，为推进农业农村现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦再立新功、再铸辉煌。

西北农林科技大学校长吴普特说，当前学校正处于“双一流”建设压力叠加、负重前行的关键期，面对新时期、新任务、新要求，弘扬好、传承好赵洪璋院士扎根、进取、奉献的精神，凝心聚力，竭力挖掘激活广大师生员工的潜在智慧，充分发挥调动广大师生员工自主奋发工作的积极性，将是我们攻坚“双一流”、服务国家战略、肩负伟大使命的力量源泉和正确路径。

编辑： 张娟