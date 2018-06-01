驻省文化厅纪检组开展扶贫工作专项调研督查

西部网讯 为深入贯彻落实省纪委《关于扶贫领域腐败和作风问题专项治理实施方案》《关于严肃查处扶贫领域腐败和作风问题的通知》要求，助力驻在部门精准扶贫工作，积极推进“以案促改”任务分工的整改措施落地生根，5月24日至26日，驻省文化厅纪检组组长金育欣带领纪检组干部赴省文化厅包扶点绥德县田庄镇贺家庄村开展扶贫工作调研督查。

本次专项调研督查主要采取听取汇报、查阅资料、实地检查项目、座谈讨论、调查问卷、资金跟踪调查等方式进行。调研督查组听取了省文化厅驻村联户贺家庄村工作队情况介绍，了解工作队贯彻落实中、省脱贫攻坚各项决策部署，推进精准扶贫工作情况。查阅了扶贫工作日志、贫困户精准帮扶纪实资料簿等有关纪实资料。与村干部、村民道德委员会成员和部分贫困户进行座谈，了解近年来工作队开展扶贫工作的具体措施、工作成效，了解村里在帮扶前后的变化情况和需要解决的问题，以及扶贫干部履职尽责情况，并进行了调查问卷。对村民道德委员会的作用给予充分肯定，鼓励村民道德委员会多做有等靠要思想的个别贫困户的思想工作，帮助他们通过自己的双手摆脱贫困、勤劳致富。在绥德县文广局和田庄镇对省文化厅拨付给贺家庄村的扶贫资金进行了跟踪调查，了解资金管理、使用情况和使用效果。实地查看了在贺家庄村的陕北艺术创作基地项目建设、蔬菜大棚产业扶贫以及便民桥建设、道路硬化等情况，走访了部分贫困户。向扶贫点驻村干部反馈调研督查的相关情况，鼓励同志们再接再厉，扎实做好精准扶贫工作，进一步提高纪律意识，坚决执行中央八项规定精神，确保项目建设和资金使用合法合规，确保不发生违规违纪问题。

26日晚，调研督查组和榆林市委宣传部、市文广新局、绥德县纪委、县文体广电局等有关领导同贺家庄村及附近村庄的村民近1000人一起观看了由省文化厅和驻省文化厅纪检组共同主办的廉政文化宣传月“清风正气传三秦”全省巡演活动演出小分队在扶贫点的精彩演出。

编辑： 刘璞华