英雄城里唱响“宝鸡声音” 26个项目亮相南昌寻觅合伙人

2018年宝鸡•南昌推介招商会在南昌举行，南昌、宝鸡两市签署了旅游合作协议。
2018年宝鸡•南昌推介招商会在南昌举行。
西部网讯（记者 鲁鹏飞） 6月1日上午，2018年宝鸡•南昌推介招商会在素有英雄城之称的江西省南昌市举行。宝鸡文化旅游产业、装备制造业等优势产业招商项目在会上亮相，寻觅合作伙伴。来自江西省的180余家商会、企业，100余家旅游机构等400余人参加会议，聆听项目推介，寻觅合作共享发展。
本次推介招商活动是宝鸡市委、市政府践行“走出去”发展战略，加速追赶超越，向外界展示热情、开放、活力宝鸡形象的重要举措。通过市县小分队推介与集中推介相结合的方式，对接企业，推介宝鸡发展状况及优势，宣传良好投资环境，让宝鸡声音在江西大地唱响，不断扩大宝鸡好资源、好产品的影响力，并把当地好项目、好经验、高精尖人才带到宝鸡。
推介会上，宝鸡市旅游发展委员会推介人通过周风秦韵，文明根脉；丝路明珠、山水宝鸡；美好之都、幸福宝鸡三个篇章，向与会人员介绍了周原考古遗址公园、雍城遗址公园、石鼓•陈仓老街、古凤州如意小镇、凤翔县六营民俗村建设等20个项目。
其中，有总投资357亿元的法门寺世界佛都，预投资100亿元的茵香河——天台山区域综合开发两个百亿元以上项目。宝鸡市招商局围绕装备制造、钛及钛合金、军民融合、生物医药等产业，现场向参会的商会、企业推介了机器人智能制造产业园、工程机械液压元件产业化生产、宝鸡市军民融合产业示范园等6个项目。其中推介工业项目投资额最大的是宝鸡市军民融合产业示范园项目，总投资110亿元，计划引进20个左右军工企业或协作配套产业。
会上，中华石鼓园、法门寺佛文化景区、太白山国家森林公园和大水川国际旅游度假区等宝鸡重点景区分别介绍了各自旅游资源和地接优惠政策。南昌、宝鸡两市签署了旅游合作协议，并为南昌市宝鸡旅游宣传营销合作旅行社授牌。
据了解，此次走进南昌，是宝鸡“2018宝鸡•长江中下游地区推介招商活动”的第二站。宝鸡还将陆续在长江中游地区开展特色产业招商、科研院所引智、名优产品展示、文化旅游宣传等系列推介招商活动。7月中旬，将在武汉集中举办“2018宝鸡•长江中下游地区推介招商会”及项目签约。
编辑： 张娟
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