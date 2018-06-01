农民趣味运动会将在陕西举行 比赛项目个个“接地气”

资料图片：麻袋跳搬运粮食比赛现场

西部网讯（记者 赵蕴清 蒙丹）全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会将于6月12日在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。此前，陕西省农业厅已连续在榆林和白河举办了两届农民趣味运动会。

第三届陕西农民趣味运动会在前两届的基础上，新增了多项趣味比赛项目，也更加贴近现代农业生产生活，将日常劳作融入到整个活动中。

同时，本届农民趣味运动会还特别增加了晒场收谷、采收果蔬、青秧插田、推独轮小车、拖拉机播种、无人机喷洒农药等多个贴近当下农业实际工作的比赛项目。

资料图片：三人四足比赛现场

资料图片：第一届陕西农民趣味运动会颁奖现场

资料图片：抛沙包比赛现场

资料图片：第二届陕西农民趣味运动会颁奖现场

编辑： 张娟