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陕西2018年"安全生产月"和"安全生产万里行"活动启动

时间：2018-06-01 16:35:41  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李卓然

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陕西2018年"安全生产月"和"安全生产万里行"活动启动

今天（6月1日）上午，陕西省2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动仪式在渭南举行。陕西副省长、省安委会副主任陆治源出席活动，并宣布活动启动。省政府副秘书长兰建文主持活动启动仪式，渭南市市长李毅、省安监局局长胡保存分别致辞。省委宣传部副巡视员张宏科向媒体集中采访团授旗。

副省长陆治原出席活动，并参观渭南市安全生产工作成果展。

西部网讯（见习记者 李卓然） 今天（6月1日）上午，陕西省2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动启动仪式在渭南举行。副省长陆治原出席活动，并宣布活动启动。

今年6月是第17个全国“安全生产月”，陕西省将围绕 “生命至上、安全发展”主题，重点宣传《地方党政领导干部安全生产责任制规定》文件精神和道路交通、煤矿、危险化学品安全三项攻坚行动。通过开展“安全生产月”启动仪式、主题宣讲、“三项攻坚行动”媒体集中采访、宣传咨询日、网络知识竞赛、公益广告大赛、安全生产宣传“七进”、警示教育、应急演练和“安全生产万里行”主题新闻宣传等十大主题宣传活动，进一步推动各级、各部门和单位落实安全责任，增强自觉守法意识，提升全民安全素质。

在启动仪式现场，渭南市相关单位设立咨询台，向过往群众普及安全常识和自救、互救方法。贴近生活、精彩纷呈的安全生产文艺演出更是吸引了广大群众的目光，现场不时迸发热烈掌声。当天，陕西省其他各市县也同步启动了“安全生产月”活动。

编辑： 张娟

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