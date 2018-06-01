植保无人机等将亮相第三届农民趣味运动会 一展陕西新型农机风采

水稻机械化插秧现场。

西部网讯（记者 赵蕴清 蒙丹）2018年6月12日，全国乡村农耕趣味健身交流活动暨陕西省第三届农民趣味运动会将在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。在开幕式上的农机设备展示环节，将有包括植保无人机在内的近30台新型农机设备参与表演，在全国观众面前一展陕西农机发展风采。

据了解，本次农民运动会上展示的农机包括了稻麦型轮式收割机、玉米收获机、稻麦型收割机、拖拉机、青饲机、植保无人机等近十类机械，涵盖农业生产建设的方方面面。这些农机的应用，对于利用资源、抗御自然灾害、推广现代农业技术、促进农业集约经营、提高农业劳动生产率、降低农产品成本都有着重大的作用。

陕西省农业厅厅长文引学曾经说过，农业的出路在科技、潜力在科技。强化科技支撑，就是要用现代的信息手段创新技术服务模式，要用现代的技术装备提高农业设施化水平，推动农业机械化、自动化、智能化，依靠科技进步推动内涵式发展。

记者从陕西省农业厅了解到，截止2017年底，陕西共实施中央农机购置补贴资金40.85亿元，补贴机具121.6万台，占全省农机拥有总量的26%。重点作物关键环节机械大型化、复式化、配套化发展明显增速，丘陵山区和特色产业机具装备数量大幅增加。这也意味着目前我省小麦耕种收基本实现机械化，玉米耕种收机械化率近八成，我省农业生产方式已经由人畜力为主进入机械作业为主的新阶段。

猕猴桃果园无人机植保。

陕南油菜机械化收获。

包菜机械化收获现场。

编辑： 张娟