盘点|2018西安民校“小升初”报名热门学校有哪些

西部网讯（记者 彭芬）今年西安市首次引导民办学校采取“电脑随机派位+面谈”方式招生，全市共成功报名学生合计52263人。根据此前公布的招生计划，44所民办初中合计招收509个班，计划招生25430人。
2018民校“小升初”热门学校
铁一中滨河中学报名人数最多
通过梳理，记者发现，44所学校中报名人数最多的为西安铁一中滨河中学，达4517人。备受关注的五大热点学校中，高新一中初中校区录取率最高，约为60.95%；陕师大附中分校录取率最低，约为34.51%
高新一中初中校区今年招生计划人数为1500人，其中电脑随机派位计划数600人，面谈招生计划数900人（含业主子女）。报名人数为2461人，录取率约为60.95% 。
西工大附中分校今年招生计划人数为1400人，其中电脑随机派位计划数560人，面谈招生计划数840人（含公办学位及业主子女）。报名人数为2456人，录取率约为57% 。
西安交大附中分校今年招生计划人数为1200人，其中电脑随机派位计划数480人，面谈招生计划数720人（含公办学位）。报名人数为2859人，录取率约为41.97% 。
西安铁一中分校今年招生计划人数为1600人，其中电脑随机派位计划数640人，面谈招生计划数960人（含公办学位及业主子女）。报名人数为3457人，录取率约为46.28% 。
陕师大附中分校今年招生计划人数为500人，其中电脑随机派位计划数200人，面谈招生计划数300人（含业主子女）。报名人数为1449人，录取率约为34.51% 。
西安爱知初级中学今年招生计划人数为1200人，其中电脑随机派位计划数480人，面谈招生计划数720人。报名人数为2374人，录取率约为50.55% 。
西安铁一中滨河中学今年招生计划人数为1300人，其中电脑随机派位计划数520人，面谈招生计划数780人（含公办学位或业主子女）。报名人数为4517人，录取率约为28.78% 。
西安益新中学今年招生计划人数为900人，其中电脑随机派位计划数360人，面谈招生计划数540人。报名人数为2865人，录取率约为31.41% 。
西安交大附中航天学校今年招生计划人数为900人，其中电脑随机派位计划数360人，面谈招生计划数540人。报名人数为2741人，录取率约为32.83% 。
长安兴国初级中学今年招生计划人数为800人，其中电脑随机派位计划数320人，面谈招生计划数480人（含公办学位）。报名人数为3635人，录取率约为22.01% 。
8所学校报名人数不足100人
同时，记者注意到，一些学校的报名人数少于计划人数，部分学校报名人数不足100人。
如西安市民兴中学计划招生200人，报名83人；西安思源中学计划招生300人，报名12人；西安同仁学校计划招生200人，报名51人；西安临潼华乐学校计划招生200人，报名33人；蓝田县育才学校计划招生200人，报名43人；周至县实验中学计划招生100人，报名0人；西安沣东中加学校计划招生200人，报名36人；西安和平中学计划招生180人，报名29人。
6月12日全市同时派位 未被派位录取可申请面谈
6月12日10:00全市同时开始派位。碑林区派位地点为雍村饭店，雁塔区派位地点为陕西师范大学附属中学分校，未央区派位地点为陕西师范大学锦园中学，新城区派位地点为西安爱知初级中学，莲湖区派位地点为西安益新中学，灞桥区派位地点为西安铁一中滨河学校，高新区派位地点为高新一中初中校区，长安区派位地点为长安区第二中学。
未被电脑随机派位录取的学生可于6月29日8:00—7月2日24:00二次登录西安市民办学校初中招生系统，申请面谈并打印面谈凭证。面谈时间为7月6日—7月11日。面谈结束后第二天18:00前通过西安市民办学校初中招生系统公布面谈录取名单。
西安市教育局明确，被民办学校录取的学生，视为自愿放弃学区内公办学校入学资格。
录取办法一览
编辑： 钟莹
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