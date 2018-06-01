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西安2018年民校“小升初”44所学校报名人数公布

时间：2018-06-01 12:34:24  来源：西部网-陕西新闻网  作者：彭芬

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西安2018年民校“小升初”44所学校报名人数公布

今天（6月1日）中午12时，西安市教育局公布了2018年西安民办学校“小升初”各校报名人数。5月31日18时，2018年西安民办学校“小升初”报名正式结束，全市共成功报名学生合计52263人，较上年减少了3168人，减少5.71%。

 

 

 

 


 

西部网讯（记者 彭芬）今天（6月1日）中午12时，西安市教育局公布了2018年西安民办学校“小升初”各校报名人数。今年西安市44所民办初中合计招收509个班，计划招生25430人。

5月31日18时，2018年西安民办学校“小升初”报名正式结束，全市共成功报名学生合计52263人，较上年减少了3168人，减少5.71%。

编辑： 高政超

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