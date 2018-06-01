你长大了想干什么？你知道有哪些职业吗？你知道这些职业背后的故事吗？

在第69个“六一国际儿童节”来临之际，西部网记者带着幼儿园小朋友们，穿越到未来，去见一见20年后的“自己”。

胡岳天 6岁 想当军人

“我要当军人，这样可以打坏蛋，保护需要保护的人。”一脸正气的小男孩胡岳天告诉记者。“当然，军人可以养警犬”，这也是胡岳天想当军人的重要原因之一。

武警陕西总队汉中支队 张培鹏

“当军人一直是我儿时的梦想，我小舅曾是一名军人，他参军入伍时我跟着家人一起去送他，那时候我才上小学，觉得军人特别威武神圣，所以从那时候起，我的目标就是“非军校不考、非军人不当。”张培鹏说。

入伍十一年，张培鹏先后参加过抗震救灾、抗洪抢险、森林灭火、城市武装巡逻、春运火车站执勤等各种任务。最让张培鹏难忘的，是2008年抗震救灾差点牺牲的经历。

“汶川地震，我作为刚入伍半年的新兵，主要任务是拆除危房，帮助乡亲灾后重建。我们正在拆除危房的时候，墙突然倒了，我便不顾一切往出跑，刚跑了几步，墙就倒了，这件事现在想起来仍然十分后怕。”在部队大熔炉的十一年历练时间里，张培鹏学会了管理，学会了关心关爱战友，有了很强的时间观念，有了很强的服从意识。