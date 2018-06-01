西安一楼盘摇号出现多组重名者 开发商公开回应

中南·樾府项目开盘公开摇号现场公示。

西部网讯 （记者 周到）“浐灞中南·樾府项目开盘摇号有好几组重名，能否确保摇号公平？”近日，网友王先生向西部网民生热线栏目反映，称在5月29日举行的中南·樾府项目开盘摇号过程中，出现了三组重名信息，他对摇号的公平性产生了怀疑。对此，中南·樾府开发商西安长岛新业置业有限公司发布声明，对三组重名购房人员信息进行了公示。

民生热线：中南樾府开盘摇号中出现重名摇号者

5月29日下午3点半，西安浐灞中南·樾府项目进行了开盘摇号。根据公示，此次中南·樾府项目公开摇号、选房的为一期5、6、7、8号楼，及二期（林樾）3、4、5、6号楼共476套房源，通过线上摇号的方式从4392位购房意向客户中选取准业主，摇号命中率为10.8%。网友王先生也参与了此次购房摇号。

“在刚刚开始摇出第一组号码中，我就发现有两个名叫“安乐”的名字同时出现在了摇中者的名单中，分别是第12名和第13名。”王先生认为，虽然手机号码不同，但“安”姓却很少见，重名重姓又在4000多人中进入前20名，这种几率实在太小了，不由的让人怀疑。

除了“安乐”，此次摇号共出现了三组同名者，分别是“牛超”和“王斌”，叫“王斌”的共有5个。王先生质疑，“可能是开发商让同一人使用了多个手机号码参与了摇号。”

当天晚上，王先生就这些疑问在置业微信群里询问，但很快就被置业顾问“踢”出了群聊。第二天，他又打电话向置业顾问询问此事，置业顾问却以“摇号已经结束，手头还有其他工作要处理，微信群就解散了”作为回复。

近日，针对公开摇号中出现三个重名信息的问题，中南·樾府开发商西安长岛新业置业有限公司发布声明公告，对三组重名者信息进行了公布。公告称，在项目开盘公开摇号中,公司严格执行政府的各项政策和规章制度，摇号在相关部门现场监督下，全程公开、公正、公平，欢迎各界监督。

随后，西部网记者致电了负责监督此次摇号的公证机构——西安市公证处。公证处业务监督部的工作人员回复记者，称此次摇号程序符合相关规定，工作人员现场并未发现违规行为和异常，摇号过程合法、有效。

中南·樾府发布声明公告。

编辑： 辛超