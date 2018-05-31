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西安交警全面摸排完善交通信号灯和标志标线 邀您提建议

时间：2018-05-31 23:47:12  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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西安交警全面摸排完善交通信号灯和标志标线 邀您提建议

记者从西安市交警支队了解到，即日起，西安交警将在全市范围内开展交通信号灯、交通标志标线的大排查、大整治行动，并将通过安装更多的智能信号灯，完善各类交通标志标线。

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市交警支队了解到，即日起，西安交警将在全市范围内开展交通信号灯、交通标志标线的大排查、大整治行动，并将通过安装更多的智能信号灯，完善各类交通标志标线。

4月底，西安市机动车保有量已突破300万辆，面对有限的道路资源和坚决打好交通攻坚战的严格工作要求，西安交警即日起将在全市范围内开展交通信号灯、交通标志标线的大排查、大整治行动。

各辖区交警大队将对本辖区范围内每一个路段，每一个路口，每一点位交通信号灯，每一处交通标志、每一条斑马线进行全面排查，对于因磨损产生的交通标线不清晰，重新进行施划。

对于需要改造的交通标志，重新建设；对于已安装智能信号灯的路口，进一步进行优化；对于不适合安装信号灯的路段，加派警力进行有针对性的交通疏导。

对于未安装智能信号灯的路口，认真调研，尽快进行智能信号灯建设，以提升西安市的智能交通管理水平。

同时，西安交警也欢迎市民对西安市的交通信号灯、交通标志标线安装和使用提出意见和建议，市民可登陆西部网民生热线（rexian.cnwest.com）或西部网微博提出意见，西安交警会指派专人进行实地调研，及时完善，服务市民出行。

编辑： 秦怡

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