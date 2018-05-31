《红豆生南国》获得京东文学奖（国内作家作品）

西部网讯（记者 孙鹏） 5月31日，第二届京东文学奖颁奖典礼在京举行，五大奖项获奖名单正式公布。《红豆生南国》、《管家》等作品最终胜出，斩获年度京东文学奖，并揽得百万奖金。王安忆也通过视频发表获奖感言，称得知获奖消息后，就像被天上掉下个红包“砸中”了。

女作家包揽国际国内作品百万大奖

据了解，第二届京东文学奖共设有五大奖项，评选对象为2017年出版的虚构类文学作品。在颁奖典礼现场，莫言、梁晓声、止庵、周国平等评委揭晓了各奖项获奖名单。

著名作家王安忆的新作《红豆生南国》获得年度京东文学奖（国内作家作品）；美国作家玛丽莲·罗宾逊的《管家》获得年度京东文学奖（国际作家作品）；刘洵的《翼娃子》获得年度儿童绘本原创作品奖；萧寒主编、绿妖撰稿、严明摄影的《我在故宫修文物》获得年度传统文化图书奖；韩松的《驱魔》获得年度科幻图书奖。其中，摘得年度京东文学奖的两位女作家王安忆与玛丽莲·罗宾逊（连同译者）分别获得100万元奖金。

在颁奖典礼现场，王安忆通过视频表达了自己获得年度京东文学奖的喜悦之情。“作家和世界相对隔离，沟通有的时候非常间接。我本人也很少上网，但是世界变化隐隐约约在影响每个人的生活，希望京东文学奖能够一直办下去，成为一个能够经受时间考验的具有影响力的文学盛事。”王安忆说。

玛丽莲·罗宾逊表示，“感谢京东文学奖授予《管家》这本书如此巨大的荣誉，这本书是基于我在美国西北部山区成长的记忆所完成，那是一段完美浪漫的经历。生活在这个当下是多么的幸运，世界各地的人们都在分享他们的经历，可以被其他人听到、理解并广泛地传播于世，十分感谢本书的译者为这种跨文化的传播所做出的贡献。”

五本书展现五个世界 人文视角引人深思

本届京东文学奖五部获奖作品横跨不同题材，创作背景、写作手法、展现角度各不相同，为读者带来了全新而丰富的人文符号。每一部作品，都饱含厚重而温暖的底色，给评委和读者留下了深刻印象。

《红豆生南国》一书中收录了三部中篇小说，分别讲述了上海、香港和纽约三座城市的“都市移民”故事。这部作品开阔纵横，却又能从谨微之处将青春、爱与孤寂一针一线地表达出来。我们会随着开篇的传奇激流勇进，也会在渡过现实的暗河之后与平凡人生和解如初。王安忆再一次用她的文字，带我们重新发现人性中的善良和温情。

由莫言领衔的评委团表示，最终获奖的五部作品，不仅让我们看到了生命的凛冽，也看到了生活的温存。作家用文字包裹住了滚烫的热情，用文学和艺术表现形式上的创新，为读者带来了不尽的感悟。从文学创作角度来看，抑或从人文关怀视野出发，都不难发现五部作品中的人性光辉。

京东集团CMO徐雷表示，京东作为文学产业链条中的深度参与者和连接器，不断致力于让读者能选到更多好书，也让创作者、出版社能找到他们真正的读者；未来京东将继续肩负起自己的社会责任，为丰富国民精神文化生活作出更大的贡献。

京东公益基金会荣誉理事长章泽天也在颁奖典礼现场分享了由京东公益发起的“闲置童书回收计划”成果，并向广大网友发出倡议，号召大家加入到公益行动中来。“像京东文学奖这样推动全民阅读的文化公益活动我们会持续关注，也希望能够和更多的热心人士一起，不断创新公益理念，让全社会树立更加积极向上的价值观。大家携起手来共同努力，让每一个人、每一个家庭都能够享受到美好生活，都能够心存希望。”章泽天说。