西安曲江一小区天然气闪爆 重伤男子未过危险期

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）昨天（5月30日）上午九点四十分左右，西安曲江一个小区里天然气发生闪爆的事件受到广大网友的关注。今天（5月31日），事件又有了什么新的进展？受影响的住户怎么样了？
事件回顾：西安曲江保障性住房小区疑似天然气闪爆 一男子面部受伤
男子伤势严重 仍未渡过危险期
发生闪爆的12层，多间房子的防盗门完全变形脱落。1210房间的男子姓薛28岁，自称昨天上午在洗澡的过程中发生了闪爆事件，男子送医之后，伤势严重，今天情况依旧不乐观。
伤者的父亲：“现在没有度过危险期，明天开始很可能感染，现在已经没有钱看病了。如果要植皮就得二十万，我哪来那么多钱。”
今年初才刚刚住上的房子，谁都没想到会发生这样的事情，全身60%烧伤，多处深度烧伤，随时会出现的伤情危险期。而另外几名被划伤的住户，治疗后并无大碍已自行离开。
出事楼层被封锁
今天，记者再次来到了曲江保障性住房小区，昨天出事的二号楼现在依旧拉着重重警戒线，原本这栋楼有两个楼门，但是现在其中一个楼门已经是大门紧锁，另一个门，也有保安把守，即便是楼上的住户，也不能随意进出。
随后，记者了解到昨天晚上整栋楼上的住户全部得到了安置。
目前出事的三个楼层已经被完全封闭，楼道门已经用木条封死，严禁任何人员进入其中。而整栋楼的9部电梯，都有不同程度受损的情况，目前，正在逐一进行检修。
经过西安市房屋安全鉴定服务中心鉴定，房屋主体未见异常，门窗及部分隔离墙受损，闪爆点附近房屋受损较为严重。昨天晚上整栋楼上的所有住户，每户领取200元过渡费，自行在外居住过渡。
那么，居民家中的天然气为什么会发生泄漏，又是怎样被引爆的呢？目前，辖区的安监 天然气公司以及公安部门，还在调查之中。
编辑： 张娟
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31
娱乐福冈亚洲文化奖是日本福冈市为弘扬亚洲文化于１９９０年设立的奖项，旨在保护和发展亚洲文化，并为亚洲人民互相学习和广泛交流奠定基础。05-31
娱乐在剧集开播的发布会上，以校友身份回到母校宣传的徐静蕾身穿中学校服现身，梳着马尾头，站在校园舞台上，青春依旧。05-31
娱乐在预告片中，陈赫为了感恩母亲，寻味熟悉的味道，计划要为母亲献上自己的感恩美食。初次尝试下厨的陈赫，不靠手艺纯“走心”。05-31
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-31
娱乐飒爽干练又不失女性柔美，下穿修身牛仔裤完美修饰长腿线条，脚踩黑色尖头短靴给整体造型增添了几分英气。05-31
娱乐并晒出一张自拍。照片中孙红雷戴着墨镜，歪头，一副欢喜雀跃的样子心情颇佳。05-30
娱乐从目前热播剧和热门综艺里秦海璐、张柏芝、徐静蕾、殷桃等的表现不难看出，化解中年尴尬，女演员可以选择的路并不少。05-30
娱乐5月28日，阿娇钟欣潼上传一张照片，为老公庆生，照片中，夫妻二人甜蜜拥吻，大撒狗粮。”网友被两人真挚友谊感动，纷纷围观并留言。05-29
娱乐在中法文化交流展上，法国圣爱美侬鲁拉德骑士团也进行了一年一度的授勋仪式，张国立等文化界名人在现场被授予骑士团封号。05-29
娱乐此外，兄弟团本次身着的爱心T恤为《奔跑吧》节目衍生产品，而这些衍生品所得收益的一半，也均会捐赠给乡村的留守儿童。05-28
娱乐照片中范冰冰留着短卷发，头发上还有小发夹，俏皮又可爱，哪怕镜头离得再近，冰冰的颜值也是很能打，满分美腻！05-28