西安曲江一小区天然气闪爆 重伤男子未过危险期

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）昨天（5月30日）上午九点四十分左右，西安曲江一个小区里天然气发生闪爆的事件受到广大网友的关注。今天（5月31日），事件又有了什么新的进展？受影响的住户怎么样了？

事件回顾：西安曲江保障性住房小区疑似天然气闪爆 一男子面部受伤

男子伤势严重 仍未渡过危险期

发生闪爆的12层，多间房子的防盗门完全变形脱落。1210房间的男子姓薛28岁，自称昨天上午在洗澡的过程中发生了闪爆事件，男子送医之后，伤势严重，今天情况依旧不乐观。

伤者的父亲：“现在没有度过危险期，明天开始很可能感染，现在已经没有钱看病了。如果要植皮就得二十万，我哪来那么多钱。”

今年初才刚刚住上的房子，谁都没想到会发生这样的事情，全身60%烧伤，多处深度烧伤，随时会出现的伤情危险期。而另外几名被划伤的住户，治疗后并无大碍已自行离开。

出事楼层被封锁

今天，记者再次来到了曲江保障性住房小区，昨天出事的二号楼现在依旧拉着重重警戒线，原本这栋楼有两个楼门，但是现在其中一个楼门已经是大门紧锁，另一个门，也有保安把守，即便是楼上的住户，也不能随意进出。

随后，记者了解到昨天晚上整栋楼上的住户全部得到了安置。

目前出事的三个楼层已经被完全封闭，楼道门已经用木条封死，严禁任何人员进入其中。而整栋楼的9部电梯，都有不同程度受损的情况，目前，正在逐一进行检修。

经过西安市房屋安全鉴定服务中心鉴定，房屋主体未见异常，门窗及部分隔离墙受损，闪爆点附近房屋受损较为严重。昨天晚上整栋楼上的所有住户，每户领取200元过渡费，自行在外居住过渡。

那么，居民家中的天然气为什么会发生泄漏，又是怎样被引爆的呢？目前，辖区的安监 天然气公司以及公安部门，还在调查之中。

编辑： 张娟