陕西省运管局再次启动约谈措施 车辆安全隐患降幅超60%

西部网讯（记者 刘望 通讯员 董越）按照陕西省政府的统一安排部署，省道路交通安全委员会决定从今年3月至12月在全省集中开展道路交通安全攻坚行动，并制定了《道路交通安全攻坚行动方案》。与此同时，陕西省道路运输管理局就5个月来全省“两客一危”车辆运行情况通报涉及的重点车辆及企业违规报警整改情况展开问询，对全省“两客一危”行业企业进行了安全警示约谈。

会上，铜川、咸阳、渭南、安康、汉中、商洛、榆林等7个市级道路运输管理机构及16家“两客一危”企业负责人被约谈。各市级运管机构分别汇报了排名靠后的原因、整改办法及处罚措施，16家企业分别剖析了自身企业整改不到位的原因，汇报了下一步拟采取的安全监控及深入整改的措施。

陕西省运管局发布全省“两客一危”车辆运行情况通报以来，全省“两客一危”车辆安全隐患由20.8万次下降为8.3万次，下降幅度超60%；车均安全隐患由29次降为7次。截至目前，全省共统计约谈“两客一危”企业210家，停运整顿车辆227辆，收回车辆道路运输许可证8份，清理辞退违章驾驶员46人，安全教育培训370余人次。

编辑： 刘望