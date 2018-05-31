西安市“小升初”报名正式结束，报名数据被封存。

西部网讯（记者 彭芬 刘望）今天（5月31日）下午18：00，西安民办学校“小升初”报名系统正式关闭。在公众监督团现场监督和媒体网络直播监督下，西安市教育局、西安市公证处以及专业技术单位顺利完成了软件系统封存、报名网络关闭、报名数据结果公布及封存工作。截至18时，全市共成功报名学生合计52263人，较上年减少了3168人，减少5.71%。

公证处家长代表等多方参与监督数据封存过程

今年，西安市首次引导民办学校采取“电脑随机派位+面谈”方式招生，西安市教育局表示，随机派位是目前在优质教育资源普遍不足的情况下，解决入学机会均等、促进教育公平的一种较为合理的现实选择。

西安市“小升初”报名从5月21日8时开始，今天下午18时正式结束。为保证派位的公平性，西安市教育局邀请了派位系统研发和测评单位代表以及西安市人大代表、政协委员、西安市纪委有关同志对派位过程进行了监督。来自大雁塔小学、红星小学等学校的5名家长代表，以及媒体代表见证了封存过程。

西安市公证处公证员刘雁等人进行了全程公证。

密码箱盖三枚公章 双人双岗24小时管数据

下午14时，现场首先对电脑派位系统进行了封存。

下午18时，报名系统正式关闭并经过技术人员测试验证。随后，技术人员登陆西安市民办学校初中招生系统导出全市报名数据。

该数据以区县为单位由市公证处集中保存在U盘里，并实施安全保管。密封信封和密码箱上粘贴了封条，封条上均有西安市公证处、西安市教育局、西安市纪委驻西安市教育局纪检组依次加盖的公章。

封存的报名数据为加密文件，无法在电脑中直接打开。

密码箱实行双人双岗24小时值班，全方位无死角视频监控。

6月1日12：00公布各民办学校报名人数

各区县教育局、沣东新城教育局、国际港务区社会事业局、高新区教育局将于6月1日12：00通过西安市民办学校初中招生系统公布各民办学校报名人数。

监督了今天的数据封存过程的代表、陕师大实验小学四年级学生家长韩明明说，现场见证了派位系统及报名数据封存的全过程，感到每个环节都很严谨、公正，“今年的派位一定是公平可信的。”

媒体代表、《华商报》记者雷婧表示，亲眼见证了民校“小升初”报名数据导出及封存的过程，感到整个过程流程清晰、操作规范，“我注意到一个细节，家长代表的座位安排在最前面，能清晰直观地看到导出和封存的每一个环节，说明这是经得起考验的。”

6月11日15时，西安市教育局工作人员及各区县教育局、国际港务区社会事业局、沣东新城教育局、高新区教育局各两名工作人员，将赴西安市公证处取回电脑随机派位系统和学生报名数据，届时严格按照高考试卷运输和保密管理规定执行。移交现场仍将邀请教育纪检部门、人大代表、政协委员、家长代表以及社会新闻媒体代表参与监督。

6月12日10时，全市同时开始派位，派位全程录音录像。