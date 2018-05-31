6月起西安乡镇街办将实行空气质量考核排名

西部网讯（记者 鄢山宇）5月31日，记者从西安市铁腕治霾办获悉，从6月份开始，将依据226个小型空气质量监测站的数据，对全市所有三级网格（乡镇、街办）的空气质量进行考核排名。

记者了解到，目前西安市已经完成226个三级网格（乡镇、街办）小型空气质量监测站的建设安装工作，基本实现了对乡镇、街办空气质量实时监测的全覆盖。

据西安市铁腕治霾办工作人员介绍，目前影响西安空气质量的主要污染物是可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）。226个小型空气质量监测站采用国家标准监测方法，可实时监测这三项污染物的动态变化，用监测数据反映空气质量状况。226个小型空气质量监测站的数据将作为对全市所有三级网格（乡镇、街办）的空气质量进行考核排名的依据，以空气质量改善为主要评价标准实施考评，切实将大气污染防治责任和压力传导到基层，倒逼大气污染问题解决在基层，进一步细化和提升网格化管理水平。

该工作人员说，这些监测数据将作为国家生态环境部发布的22个国控、省控空气质量监测子站监测数据的补充，为西安市空气质量变化研判、大气污染预测预警、污染溯源等提供精准全面的数据支持，也将为关中六市两区大气污染防治联防联控提供强有力的技术支撑。

编辑： 钟莹