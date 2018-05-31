陕西省第三届农民趣味运动会将于6月12日在礼泉白村举行

资料图片：第二届农民趣味运动会“精准扶贫奔小康”比赛

资料图片：第二届农民趣味运动会“巧搓玉米进粮仓”比赛

西部网讯（记者赵蕴清 蒙丹）记者从陕西省农业厅了解到，全国乡村农耕趣味（种植业）健身交流活动暨陕西省第三届“休闲农业·大美田园”趣味运动会将于2018年6月12日在陕西省咸阳市礼泉县白村举行。

据悉，此次活动由中国农民体育协会、陕西省农业厅、陕西省体育局、陕西省文明办主办，陕西省农民体育协会、礼泉县人民政府承办，以“普及趣味农耕运动、推动休闲农业发展、展示我省特色风貌、助力乡村振兴战略”为主题。共有来自全国各省、市、自治区25支参赛代表队参加，陕西省各设区市参赛代表队12支，领队、教练员、运动员，赛事裁判员及工作人员共500余人共同参与。

运动会设有精准扶贫奔小康、抗旱提水保苗赛、晒场收谷大比拼、巧搓玉米送亲人、采收果蔬庆丰收、手把青秧插满田、独轮小车运输忙、2分钟8人“8”字跳绳赛、拖拉机播种赛、无人机喷洒农药赛等10多个比赛项目，个个充满“乡村气息”，完全贴近农村生活，这些比赛将会把礼泉县白村变成了一片欢乐的海洋。

据了解，开幕式上，主办方还精心准备了农机设备地面入场式、无人机设备空中入场式、农机和无人机设备表演展示、延安市安塞腰鼓表演等活动，展示了我省农机领域发展现状，展示了当代农民积极向上的精神风貌。

资料图片：第一届农民趣味运动会“提水抗旱”比赛

资料图片：第二届农民趣味运动会“二分钟一绳‘8字’进出跳”比赛

编辑： 刘振华