宝鸡金台区通报4起典型案例 卫生所所长侵吞38万被起诉

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）侵吞公款、违规发放补贴、工作失职失察、私自出借结算票据，近日，宝鸡市金台区纪委监委对外通报4起违纪违法典型案例。

1、宝鸡市第二人民医院车站卫生所所长张国平，在2014年4月至2018年4月担任副所长、所长期间，利用职务上的便利，侵吞公款人民币38万余元，数额巨大，其行为严重违反廉洁纪律，且涉嫌贪污犯罪。2018年5月，张国平受到开除党籍、开除公职处分，违法所得被暂扣。金台区监委对其涉嫌贪污犯罪问题移送区检察院审查起诉。

2、金台区陵原村原党支部书记焦雪明，在2012年3月至2017年7月担任村委会主任和村党支部书记期间，私车公养领取车辆汽油费补贴，违规给村干部滥发工作补贴费、福利费。其行为严重违反廉洁纪律，2017年12月，焦雪明受到党内严重警告处分。

3、金台区老龄办原主任唐宁，2014年1月至2015年7月任职期间，在辖区两处老年人日间照料中心装修改造工程监理合同签订和履行过程中，失职失察，致使张某夫妇两次利用伪造的合同资料骗取工程监理资格，并收取监理费共计6.2万元，造成国家资金损失，其行为违反工作纪律。2017年12月，唐宁受到党内警告处分，张某夫妇违法所得被追缴。

4、金台区陈仓镇财政所所长高天珠，2011年5月，私自出借整本《陕西省行政事业单位资金往来结算票据》给某房地产开发公司使用，并使该本票据在外滞留近四年之久，虽该房产公司未实际使用出借的票据，但也造成了极高的社会风险，其行为违反工作纪律。2017年12月，高天珠受到党内警告处分。

编辑： 谢卓