宝鸡整顿房地产市场交易秩序 严查哄抬房价捂盘惜售等行为

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）针对近期个别房地产开发企业随意调价、排号收费、违规收取定金、房款等现象，为了加强对房地产市场的监管，规范商品房销售行为，保障购房人合法权益，营造健康有序的房地产市场环境，落实“房子是用来住的、不是用来炒”的总要求，宝鸡市住建局决定，从即日起至6月30日开展房地产市场交易秩序专项整顿活动，严查无证售房、捂盘惜售、恶意炒作、哄抬房价等行为。
记者从宝鸡市住建局了解到，此次整顿将分4个阶段进行，检查组将对市区在售楼盘进行抽查，检查重点为：未取得《商品房预售许可证》，排号收费，收取或变相收取定金、预订款、房款等；通过捏造或者散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价；将已认购或已出售的商品房进行在建工程抵押或再销售给他人的；未将售房款项（定金、首付款、贷款等）缴存到资金监管帐户及违规使用。
宝鸡市住建局检查组对发现的问题，将会在宝鸡市住建局网站进行公布。企业应立即组织整改，并在公布后10日内完成整改，将整改结果书面报市住建局。对于拒不配合检查、检查存在突出问题、存在问题不认真整改的，除按规定予以处罚外，将在媒体上予以曝光。
即日起至6月10日为企业进行自查自纠阶段，自查内容包括13项：
1、未取得《商品房预售许可证》，排号收费，收取或变相收取定金、预订款、房款等；
2、通过捏造或者散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价；
3、未全部公开批准预售的房源信息，捂盘惜售或者变相囤积房源；
4、网上房地产信息系统未明码标价、销售现场未制作“一房一价”展示版，或在标价之外加价出售房屋；
5、虚假销售，制造销售假象或套取贷款；
6、删减修改商品房买卖合同示范文本条款或通过补充协议方式改变示范文本条款原意；
7、商品房买卖合同约定的逾期付款与逾期交房的违约责任不对等；
8、商品房买卖合同约定的房屋面积误差处理方式未选择示范文本中3%误差处理条款；
9、商品房买卖合同约定的办理不动产登记证（房产证）期限超过360天；
10、商品房买卖合同约定的办理不动产登记证（房产证）逾期违约责任不是按日计算，或虽然按日计算但日违约责任过小（小于房价款的万分之0.5）；
11、以捆绑搭售或者附加条件等限定方式，迫使购房人接受商品或者服务价格；
12、将已认购或已出售的商品房进行在建工程抵押或再销售给他人的；
13、未将售房款项（定金、首付款、贷款等）缴存到资金监管帐户及违规使用；
编辑： 谢卓
娱乐由张艺谋执导的全新观念演出《对话·寓言2047》第二季即将开演，该场演出的主创阵容由来自7个国家的18支团队及个人组成。05-31
娱乐福冈亚洲文化奖是日本福冈市为弘扬亚洲文化于１９９０年设立的奖项，旨在保护和发展亚洲文化，并为亚洲人民互相学习和广泛交流奠定基础。05-31
娱乐在剧集开播的发布会上，以校友身份回到母校宣传的徐静蕾身穿中学校服现身，梳着马尾头，站在校园舞台上，青春依旧。05-31
娱乐在预告片中，陈赫为了感恩母亲，寻味熟悉的味道，计划要为母亲献上自己的感恩美食。初次尝试下厨的陈赫，不靠手艺纯“走心”。05-31
娱乐近日，谍战剧《誓言》正在江苏卫视热播，该剧以1937年的淞沪会战为背景，讲述了热血青年投入抗日战争的故事。05-31
娱乐飒爽干练又不失女性柔美，下穿修身牛仔裤完美修饰长腿线条，脚踩黑色尖头短靴给整体造型增添了几分英气。05-31
娱乐并晒出一张自拍。照片中孙红雷戴着墨镜，歪头，一副欢喜雀跃的样子心情颇佳。05-30
娱乐从目前热播剧和热门综艺里秦海璐、张柏芝、徐静蕾、殷桃等的表现不难看出，化解中年尴尬，女演员可以选择的路并不少。05-30
娱乐5月28日，阿娇钟欣潼上传一张照片，为老公庆生，照片中，夫妻二人甜蜜拥吻，大撒狗粮。”网友被两人真挚友谊感动，纷纷围观并留言。05-29
娱乐在中法文化交流展上，法国圣爱美侬鲁拉德骑士团也进行了一年一度的授勋仪式，张国立等文化界名人在现场被授予骑士团封号。05-29
娱乐此外，兄弟团本次身着的爱心T恤为《奔跑吧》节目衍生产品，而这些衍生品所得收益的一半，也均会捐赠给乡村的留守儿童。05-28
娱乐照片中范冰冰留着短卷发，头发上还有小发夹，俏皮又可爱，哪怕镜头离得再近，冰冰的颜值也是很能打，满分美腻！05-28