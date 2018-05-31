宝鸡27076人迎战高考 今年高考六大变化请留意

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）5月31日，记者从宝鸡市考试管理中心了解到，宝鸡市2018年普通高考参加考试人数为27076人。宝鸡市考试管理中心提醒，今年陕西省在高考相关政策上有6大变化，考生和家长要多留意。5月31日下午全省统一进行一次外语科目模拟演练。

宝鸡27076人迎战高考

记者从宝鸡市考试管理中心了解到，2018年宝鸡市普通高校招生考试共报考33567人，比上年减少909人。其中普通高考报考31803人，比上年减少854人，“三校生”单招考试报考1764人，比上年减少55人。经过高职分类考试招生，全市已录取5784人，其中普通高考录取4727人，“三校生”单招录取1057人。因此，宝鸡市2018年普通高考实际参加考试人数为27076人，“三校生”单招考试实际参加考试人数为707人。

今年宝鸡市共在12个考区设33个考点，939个考场，其中高考32个考点、915个考场，“三校生”单招考试在市区设1个考点，24个考场。

2018年全市高考外语少数语种考生共22人（其中日语21人，法语1人），18人在外语科目考试时将启用备用考场考试。

2018年全市共有10名残疾考生提出参加考试合理便利申请，经省招办同意，其中3人将启用备用考场考试。

高考政策六大变化多留意

依据省招办印发的《2018年陕西省普通高等学校招生工作实施办法》，今年高考主要变化有六点。

变化1：高考加分、照顾项目继续缩减

自2015年以来，我省取消了所有地方性高考加分、照顾项目，所有加分、照顾均执行教育部有关规定。

今年教育部高考加分、照顾政策调整，我省执行的高考加分、照顾政策又有缩减，取消了以下5项录取照顾。1．高级中等教育阶段获得全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛一、二、三等奖者； 2．高级中等教育阶段获得全国青少年科技创新大赛（含全国青少年生物和环境科学实践活动）或“明天小小科学家”奖励活动或全国中小学电脑制作活动一、二等奖者；3．高级中等教育阶段在国际科学与工程大奖赛或国际环境科研项目奥林匹克竞赛中获奖者； 4．高级中等教育阶段获得国家一级运动员（含）以上称号者；5．高级中等教育阶段思想政治品德方面有突出事迹者。

变化2：艺术类专业录取首次实行平行志愿模式

今年我省高考艺术类本科录取将分A、B、C三段，艺术类专科将分A、B两段。其中艺术类本科B段和专科A段首次实行平行志愿。

艺术类本科B段为省内院校（西安美术学院、西安音乐学院除外）的美术类本科专业，以及省外院校申请参加本段录取的美术类本科专业（录取规则必须与我省规定的省内院校录取规则一致）。

艺术类专科A段为省内院校的美术类专科专业，以及省外院校申请参加本段录取的美术类专科专业（录取规则必须与我省规定的省内院校录取规则一致）。

变化3：填报志愿时间调整

今年我省第一次填报志愿的时间提前1天。即二本及以上批次和职业教育（“三校生”）单独招生志愿填报时间，由往年的6月25日至28日调整为6月24日12点至27日18点。

变化4：部分特殊类型招生的志愿填报位置调整

自主招生、高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划志愿分A、B两段填报在院校所在普通批次之前的专门栏目。

其中A段为自主招生、高水平艺术团和高水平运动队招生，设1个院校志愿，每所院校6个专业志愿，仅供符合条件并已公示的考生填报；

B段为高校专项计划，设1个院校志愿，每所院校6个专业志愿，仅供我省65个国家及省级贫困县通过资格审核和相关高校考核合格且公示的考生填报。

变化5：征集志愿不作分数位次要求

今年我省实行平行志愿模式录取的批次在征集志愿时不再统一作分数、位次的限定。但如招生院校对填报本校征集志愿的考生有成绩（或位次）要求，将按学校要求执行。

变化6：单设本科批次默认填报征集志愿的考生服从专业调剂

考虑到贫困地区专项计划的特殊性，为确保计划顺利完成，今年规定单设本科批次在征集志愿时，不设专业调剂表态栏，默认填报征集志愿的考生服从专业调剂。经征集志愿仍然未完成的计划适当降分征集志愿录取。

为了给考生营造一个良好的考试环境，宝鸡市正在集中组织开展“净化涉考网络环境”、“打击销售作弊器材”、“净化考点周边环境”、“打击替考作弊”等4个专项行动。同时，发出爱心倡议，把轻松留给考生，把畅通留给考生，把安静留给考生，把关爱留给考生，为考生营造良好考试环境。

编辑： 谢卓