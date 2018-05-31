陕西检察机关去年批捕侵害未成年人犯罪案件506件901人

5月31日，省检察院举行检察开放日活动。

西部网讯（记者 李媛）今天（5月31日）上午，省检察院举行以“关爱祖国未来、擦亮未检品牌”为主题的检察开放日活动。记者在座谈会上了解到，近年来，全省检察机关对侵害未成年犯罪坚持零容忍，依法从严从快审查逮捕、审查起诉，保持严打高压态势。2017年至2018年4月，共批准逮捕侵害未成年人犯罪案件506件901人，提起公诉544件923人。

开放日邀请了部分全国人大代表、省人大代表、省政协委员、省检察院人民监督员、群众代表召开座谈会，组织参观了陕西省未成年犯管教所，就加强未成年人保护工作进行了深入交流。省检察院党组副书记、副检察长程紫平主持召开座谈会。

省检察院副检察长李志虎介绍，准确把握未成年人检察工作的方针政策，坚持少捕慎诉少监禁原则，注重依法促进未成年人犯罪轻缓化处理，先后对205名涉罪未成年人作出不捕决定，对103名涉罪未成年人作出不诉决定，同时对不诉的未成年人认真做好帮教工作。全方位落实未成年被害人司法保护措施，积极探索“一站式询问”办案方式，将未成年被害人纳入法律援助范围，充分保障未成年被害人诉讼权利。

座谈会后，受邀代表前往陕西省未成年犯管教所，参观了西安市沙坡地区人民检察院驻省未成年犯管教所检察室、心理辅导室、图书馆等场所，观看了工作汇报专题片。并与省检察院一起向未成年犯管教所赠送了普法、励志类书籍。

同时，省检察院未成年人检察工作领导小组办公室检察官与省教育厅有关同志、中学教师代表，共同走进省交通广播电台，就如何加强未成年人保护等问题与广大听众进行交流，使更多人关注未成年人保护并更加深入了解未成年人检察工作。

编辑： 李媛