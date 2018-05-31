陕西多部门联合开展“防止传销进校园”宣传教育活动

陕西省多部门联合开展“防止传销进校园”宣传教育活动。

西部网讯（记者 熊惠玲）为贯彻落实党的十九大精神，优化净化营商环境，保护广大学生的身心健康和人身财产安全，增强大学生防范抵制传销的意识和能力，5月31日，陕西省打传办、省工商局、省公安厅、省教育厅联合在全省开展“防止传销进校园”宣传教育活动。

启动仪式前，与会领导和执法人员向西安外事学院的大学生们发放了打击传销宣传教育资料，为大家解答有关打击传销问题，并受理有关传销的投诉举报。

陕西省工商局局长王吉德说，传销是一种严重的违法犯罪行为，不仅严重扰乱市场经济秩序，而且直接侵害人民群众的生命财产安全，危害社会的稳定。预防和打击传销是优化提升营商环境的必然要求。通过“防止传销进校园”宣传教育活动，就是要进一步提高广大高校学生防范传销、抵制传销、举报传销的意识和能力，优化净化营商环境，维护高校和社会稳定。

王吉德表示，全省各级各部门将严厉查处诱骗学生参加传销的大要案件，严惩传销组织者和骨干分子，摧毁传销网络；将共同加强对防止传销进校园工作的组织、指导和协调，把防止传销进校园纳入学校及周边治安综合治理工作体系，坚决挤压传销组织在校园周边的生存空间。

王吉德强调，打击和防范传销是一个社会问题，需要政府部门和社会各界的支持和共同参与。防止学生参与传销、开展创建无传销校园、还校园一片净土是我们共同的责任。打击传销离不开同学们的积极参与，标本兼治更需要同学们的协助配合，他希望广大同学认真学习打击传销方面的知识，擦亮自己的眼睛，提高对传销危害的认识，争当“拒绝传销、打击传销”的志愿者，积极参与到“防止传销进校园”宣传教育活动中来。

编辑： 高政超