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6月1日起西安公交510路取消4个站点

时间：2018-05-31 14:44:49  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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6月1日起西安公交510路取消4个站点

记者今天（5月31日）从西安市公交总公司了解到， 6月1日起510路线路进行调整，取消下水腰村、任家寨、凤城八路东口、凤城八路•经九路口4个站点。

西部网讯（记者 鄢山宇）记者今天（5月31日）从西安市公交总公司了解到， 6月1日起510路线路进行调整，取消下水腰村、任家寨、凤城八路东口、凤城八路•经九路口4个站点。

据了解，510路由杏园路公交站发车，经丰禾路、星火路、朱宏路、龙首北路、明光路、凤城四路、贞观路、凤城八路至太华北路•凤城八路口。线路全长14.5公里，杏园公交站首班时间6：00分，末班时间20:00，太华路·凤城八路口首班时间6：30 末班时间：20:30。实行无人售票空调车两元一票制可刷卡票制。

编辑： 高政超

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