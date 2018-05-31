书香里过儿童节 陕西省今日举行庆“六一”大会

“书香三秦 德润万家 亲子阅读”活动的优秀奖家庭获的表彰。

大会向优秀“书香儿童”代表赠送图书。

“亲子阅读优秀家庭奖”获得者郭佳子家庭走上舞台，分享他们的亲子阅读故事。

西部网讯（记者 鄢山宇）“阅读不仅可以让孩子们远离了电子产品，还可以让孩子们从阅读中获取知识、获得感悟，让他们成长为最好的自己。”5月31日，2018陕西省庆“六一”暨“书香三秦 德润万家 亲子阅读”分享大会在西安举行，“亲子阅读优秀家庭奖”获得家庭成员郭佳子认为，亲子阅读不仅能让书香浸润到家庭，让家长与孩子共同分享读书乐趣，还能让家长和孩子一起学习，陪伴孩子成长。

据了解，2018陕西省庆“六一”暨“书香三秦 德润万家 亲子阅读”由省政府妇女儿童工作委员会、省妇联、省文明办、省教育厅、省新闻出版广电局联合举办。会上，还表彰了 “书香三秦 德润万家 亲子阅读”、寻找“三秦最美家庭”及“一封家书”等系列活动中评选出的亲子阅读优秀家庭和优秀家书，亲子阅读优秀家庭还走上舞台，分享他们的亲子阅读故事。

“我和孩子爸的工作都比较忙，下了班回来就尽量抽出时间陪伴孩子们，跟他们一起游戏，一起读书，一家四口非常享受亲子阅读的温馨时光。”“亲子阅读优秀家庭奖”获得家庭成员郭佳子告诉记者，通过各种形式的亲子阅读，让孩子们认识了大自然，了解了很多生活中的事情，而且对他们的表达能力也非常有帮助，他们经常会自己编故事讲给我们听。

那么，怎么做才能培养孩子阅读兴趣呢？郭佳子说，由于自己的两个孩子年纪小，在选择绘本故事时会多考虑一些充满爱、健康、幸福的故事，每天晚上都会读绘本伴他们入睡。要让孩子爱上阅读，首先要为孩子提供适合年龄段的书，其次父母也要做好示范作用，最重要的是要养成定时阅读的习惯。

“今年六一，我们举办亲子阅读分享活动，目的就是让儿童和家长以书为媒，启智修德，在互动中营造书香氛围、感受阅读魅力、传承良好家风、提升文化素养。”省政府妇女儿童工作委员会副主任、省妇联党组书记、主席龚晓燕在接受记者采访时说，少年儿童时代是美好人生的开端。而家庭是人生的首个课堂，是孩子们梦想起航的地方。

记者从陕西省妇联了解到，近年来，陕西以“传承中华好家风”为主题，开展的“书香三秦德润万家 亲子阅读 相伴成长”系列活动。活动开展以来各地各单位抓住世界读书日、全民读书月、国际家庭日等契机，以家庭读书会、好书分享会、幸福家庭朗诵会、书写“一封家书”等形式，积极参与亲子阅读活动的生动实践场面，用这种形式培养孩子养成阅读的习惯，体验阅读的快乐，让父母与孩子在书香中共成长，引导和激励广大家庭传承中华好家风、践行社会主义核心价值观，在全社会营造关爱儿童的良好氛围。

编辑： 高政超