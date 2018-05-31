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西安碑林区开展“万名学子看西安”相约城墙健步走

时间：2018-05-31 12:06:10  来源：西部网-陕西新闻网  作者：贺桐

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西安碑林区开展“万名学子看西安”相约城墙健步走

今天（5月31日）上午，“万名学子看西安”相约古城墙环城健步走活动，在西安城墙上举行。

西安碑林区开展“万名学子看西安”相约城墙健步走活动。

西安碑林区开展“万名学子看西安”相约城墙健步走活动。

西部网讯（记者 贺桐）今天（5月31日）上午，“万名学子看西安”相约古城墙环城健步走活动，在西安城墙上举行。

活动由西安碑林区人力资源和社会保障局、柏树林街道办事处、西安建筑科技大学联合主办，百余名大学生由长乐门出发，漫步城墙，沿途观赏了碑林博物院、顺城巷、书院门、永宁门等。

此次活动是西安碑林区积极响应西安市委、市政府《百万大学生留西安就业创业五年行动计划》的有力举措。希望通过活动开展，让大学生实地了解、感受城墙美景和西安市以及碑林区深厚的文化底蕴，吸引更多高校毕业生留在西安，留在碑林就业创业。

编辑： 贺桐

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