金辉悦府小区暖气费迟迟不退 物业承诺7月完成退费

5月29日、30日，26条网友留言有回复。

西部网讯 韩城市新城七小临街住户用水难、绿地五湖名邸物业管理差住户家中被盗、金辉悦府小区暖气费迟迟不退还……5月29日、30日, 韩城市人民政府办公室、浐灞生态区宣传中心、雁塔区网络发言人等19个党政相关单位回复了26条西部网网友留言。

韩城市新城七小临街住户用水难

经调试供水已恢复正常

2018年5月10日，网友“匿名”反映，韩城市新城七小邻街房自入住以来生活用水没保障，说停就停，我们多次找物业和自来水公司都没能得到彻底解决。希望领导在百忙之中帮我们解决用水难问题。谢谢。

韩城市人民政府办公室回复：在接到网友反映信件后,我市住建局会同水务集团韩城分公司立即到新城七小临街住户家中了解情况。经实地查看,临街房总水表后阀门未完全开启,导致水压较小,现经调试已恢复正常。

绿地五湖名邸物业管理差 住户家中被盗

要求物业对小区安保进行整改

2018年5月3日，网友“runsoft”反映，绿地生态城五湖名邸东区住户被盗，小区保安系统没有任何改变，希望政府加大打击犯罪力度，希望绿地物业本着认真负责的态度，管理好小区治安问题。

浐灞生态区宣传中心回复：针对网友反映东月路绿地国际生态城五湖名邸东区业主家中被盗的情况，经与公安浐灞分局核实，五月以来十里铺派出所共接到该小区盗窃警情一起，公安浐灞分局接到群众报警后，第一时间安排舆情专班与十里铺派出所展开调查，相关案件正在积极侦破中，同时对小区的物业安保负责人进行约谈，对小区内安保情况进行全面检查，要求物业部门对小区的安保问题进行全面整改。

金辉悦府小区暖气费为何迟迟不退

预计7月完成退费事宜

2018年5月23日，网友“匿名”反映，金辉悦府小区物业答应给所有业主退暖气费，但是需要业主的身份证复印件件，签订一份协议，但是签完以后又说金辉地产还没有把钱拨给物业，这不是骗人吗？希望相关部门能够关注一下。

雁塔区网络发言人回复：网友你好，经了解，金辉悦府小区2016年冬首次供暖，因小区供暖主管网问题，影响小区全额交费业主的正常取暖。

2017年已对第一批业主完成退费工作，计划2018完成第二批业主的退费工作。由于涉及户数较多，且必须由每一户业主本人签字后，公司统一进行转账退费，截止目前仍有少部分业主因时间关系未办理签字手续，故拖延了整体工作。

金辉悦府小区物业公司已积极联系尚未办理签字手续的业主，加快工作进度，预计7月份完成退费事宜。感谢你的关注。

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5月29日有回复：浐灞生态区等回复17条网友留言

5月30日有回复：西安市交警等单位回复9条留言

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编辑： 辛超