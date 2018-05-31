榆林:左转待转区不知咋走 LED动态指示牌助通行

左转待转区不知道咋走？LED动态指示牌助通行。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 吕星）近日，榆林交警榆横大队在城区富康路与文化南路十字，安装了左转待转区LED动态指示牌，该指示牌直观明了，可以让驾驶员有序快速通过路口，提高城市道路通行效率。

据了解，该区域之前设置了左转待转区，但是由于地面标线不够明显，部分驾驶人不懂标线指示，不会通行。而此次安装的待转区LED动态指示牌非常清晰、醒目、易懂。

5月30日下午，记者在富康路与文化南路十字路口现场看到，该动态指示牌上由LED灯排列组成了三个箭头和一条横线，箭头绿灯闪烁，横线显示为红色时，表明机动车可以进入左转待转区，横线红灯熄灭后，位于待转区的机动车可以左转通行。

新设置的动态指示牌红绿色交替变化，动态指示和引导驾驶人正确通行，大大的提高了路口的通行效率。据该大队交警介绍，该指示牌将视情况在其他路口进行推广。

编辑： 韩睿