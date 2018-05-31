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王兴宁任陕西省监察委员会副主任、代主任

时间：2018-05-31 09:51:52  来源：西部网-陕西新闻网  作者：秦振

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王兴宁任陕西省监察委员会副主任、代主任

今天(5月31日)上午，在陕西省十三届人大常委会第三次会议上，表决通过任命王兴宁为陕西省监察委员会副主任的提议；根据《陕西省人民代表大会常务委员会关于任命陕西省监察委员会副主任、决定代主任办法的决定》，通过现场无记名投票，决定王兴宁为陕西省监察委员会代主任。

西部网讯(记者 秦振)今天(5月31日)上午，在陕西省十三届人大常委会第三次会议上，表决通过任命王兴宁为陕西省监察委员会副主任的提议；根据《陕西省人民代表大会常务委员会关于任命陕西省监察委员会副主任、决定代主任办法的决定》，通过现场无记名投票，决定王兴宁为陕西省监察委员会代主任。

编辑： 高政超

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