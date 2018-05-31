为防世界杯期间酒驾高发 宝鸡集中整治酒驾醉驾毒驾

宝鸡交警集中整治酒驾醉驾。

宝鸡交警集中整治酒驾醉驾。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）为有效遏制酒驾醉驾毒驾等严重交通违法行为导致的道路交通事故，特别是即将到来的世界杯足球赛期间球迷饮酒观赛、庆祝活动密集，夜间酒后驾驶违法行为突出等情况，根据公安部交管局“5.18”视频会议精神和省交警总队的统一安排部署，宝鸡交警近日在宝鸡全市集中开展酒驾醉驾毒驾等突出交通违法犯罪行为夜查统一整治行动。

此次酒驾、醉驾、毒驾违法犯罪行为整治时间从5月25日至7月15日，重点查处城乡接合部、餐饮、酒店、娱乐场所周边道路，涉酒涉毒事故易发多发点段，设点夜查，依托交通安全执法服务站、公路收费站和服务区，以定点检查和巡逻查控相结合的方式，加大对“两客一危一货”、农村面包车超速、超员、超载、疲劳驾驶、酒驾毒驾、高速公路违法停车、占用应急车道、客运车辆凌晨2时至5时违规运行等交通违法行为的查处。

据了解，5月25日至5月27日，宝鸡全市共出动警力1860余人次，出动警车756台次，设置酒驾毒驾检查点162个，组建执法小分队87个，组织跨区域查处行动17次，共检查各类重点车辆5万余台次，查处酒后驾驶违法120起，醉酒驾驶违法1起，毒驾违法1起，查处其它严重交通违法6135起，有力震慑了各类交通违法犯罪活动。其中，27日一晚，宝鸡全市共查处酒驾违法行为41起，其它违法行为2621起。

编辑： 高政超