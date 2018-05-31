无预售证收取认购定金，宝鸡三迪金域铂湾违规售房。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）在未取得商品房预售许可证的情况下，宝鸡三迪金域铂湾违规售房，收取购房者定金。5月30日，宝鸡市城管执法局房产执法大队负责人称，开发商进行商品房预售，必须取得《商品房预售许可证》，未取得预售证情况下进行预售是违规行为，他们将对该楼盘存在的问题进行调查，违反相关规定将严肃处理。
无预售许可证就收取认购定金
今年5月初，宝鸡的廉女士在宝鸡三迪金域铂湾看房时，觉得房子户型不错，位置也不算差，就认购了该楼盘的一套房屋，并签订了一份认购协议，交付了2万元的定金。
可是，交完钱后不久，她发现该楼盘没有预售证，担心认购的房屋存在问题，于是提出退房要求，但是置业顾问对退房一事一拖再拖，迟迟不予退还定金，每次找开发商，对方都说“领导还没回来，再等等”。
5月29日，记者来到宝鸡三迪金域铂湾售楼处采访，在楼盘的沙盘前，82号楼沙盘上已经挂上“售罄”标识，另一处则挂着“热销”标识，记者在该售楼处查看，并未找见该项目的商品房预售证件。
置业顾问向记者介绍说，该项目82号楼两个单元，一个单元已经开过盘售完，另一个单元最近也准备开盘，最近房价涨的厉害，一天一个价，要买房的话不能犹豫，要趁早买房。
当记者询问该项目是否证件齐全，置业顾问告诉记者，目前该项目还未取得预售证，公司也正在办理。
对此，宝鸡市住建局开发建设科工作人员明确表示，没有预售证该项目不能销售。记者在住建局网站查询发现，确实没有该项目的预售许可证信息。
执法部门表示将调查 发现问题将严肃处理
未取得商品房预售许可证就对购房者收取认购定金。宝鸡市城管执法局房产执法大队工作人员告诉记者，按照商品房销售条例，未取得预售证情况下进行预售是违规行为。商品房预售实行许可制度，开发企业进行商品房预售，应当向房地产管理部门申请预售许可，未取得《商品房预售许可证》的，不得进行商品房预售。
宝鸡市城管执法局房产执法大队工作人员说，对于该项目无证售房的情况，他们将对存在的问题进行调查，发现违规售房，执法部门将按规定严肃处理。
编辑： 高政超
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