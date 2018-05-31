西大慈善研究院在陕南为百名学生捐助“励志鞋”

西北大学慈善研究院代表向紫阳县学生赠送“励志鞋”。

西北大学慈善研究院向紫阳县学生赠送“励志鞋”现场。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 黄志顺）“希望小朋友们鼓起战胜困难的勇气，立大志、做大事，走出大山，实现更大的人生价值。”在“六一”儿童节前夕，西北大学慈善研究院“温暖上学路”公益活动在紫阳县麻柳镇举行，200多名农村家庭学生获赠“励志”运动鞋。

“紫阳县贫困面积大、贫困程度深，但是干部群众精神状态昂扬奋进。”西北大学慈善研究院院长助理余瑞表示，正是出于对这种精神的感动，西北大学慈善研究院决定在紫阳县开展一次公益活动，并选择了麻柳镇水磨村、高滩镇官庙村作为捐助对象。

5月25日，在陕南地区调研慈善与扶贫工作的博士生导师、西北大学慈善研究院院长陈国庆教授参加了公益活动与学生互动交流。陈国庆教授告诉孩子们，西北大学的很多优秀学生也是来自于偏远农村地区，他们通过坚韧的意志和不断地努力，克服了求学路上的重重困难，最终走进大学校园，走出了一条开阔的人生道路。他鼓励孩子们要立大志、做大事，要树立起走出大山，乃至走出国门的雄心壮志。

“从陈爷爷手里接过鞋的时候我很激动，这是第一次见到大学的老师。”来自水磨村的王小颖同学说：“我要像陈爷爷说的那样，克服困难，努力学习，将来考上大学。”

编辑： 高政超