安康追缴赃款赃物近百万元 打掉19个犯罪团伙

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 周瑞儒）公安治安平台显示：5月30日当天，安康市共破获各类刑事案件51起；其中破获“盗抢骗”案件32起；破获本地电信诈骗3起；破获网络贩枪3起；通过刑事技术“三大会战”抓获7人；抓获网上逃犯9人……
安康市公安局政工部门的相关负责人介绍，自5月21日安康开展为期40天的 “严打大攻坚大提升” 集中行动动员部署会后，截至目前，安康市共破案388起，完成目标任务48.5%；其中破获“盗抢骗”案件176起，完成目标任务35.2%；破获本地电信诈骗案件26起；破获网络贩枪案件20起；破获跨区域系列“盗抢骗”案件3串；抓获网上逃犯29人；抓获犯罪嫌疑人171人，其中通过刑事技术“三大会战”抓获41人；打掉犯罪团伙19个59人；追缴赃款赃物97万余元。
5月21日，安康市副市长、市公安局党委书记、局长杨尚伟在全市公安机关“严打大攻坚大提升” 集中行动动员部署会上发出行动号令：从现在起至6月底，组织开展为期40天的严打大攻坚大提升集中行动，要求全市公安机关务必认清形势、提高站位，切实增强责任感和使命感；务必强化主业、精心组织，坚决打赢破案攻坚翻身仗；务必强化措施、突出重点，确保取得实效全力提升破案攻坚能力水平；务必统筹兼顾、整体推进，全面做好各项工作，确保严打大攻坚大提升集中行动的顺利开展，真正取得实效。
编辑： 高政超
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