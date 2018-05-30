西安的哥精英团为草坪小学学生发放校服、学习用品。

西部网讯（见习记者 马晴茹）为帮助留守儿童健康成长，扶持留守儿童，弥补他们的感情缺失，动员组织全社会关爱留守儿童。今天（5月30日），西安的哥精英团携手西安新兰慈善基金会在蓝田县葛牌镇草坪小学开展“庆六一”爱心互动送温暖活动。

此次活动主题为“手拉手传递温暖，心连心共促成长”，西安新兰慈善基金会、各行各业爱心志愿者以及约30位西安的哥精英团员参加。二十多名出租汽车驾驶员师傅和社会各界爱心人士一起前往蓝田县葛牌镇草坪小学，和八十多名孩子一起共度儿童节，的哥们为全校师生准备了校服和学习用品。

草坪小学六年级数学老师王老师告诉记者，全校仅有81个孩子，最少的班级只有16个学生，这次六一儿童节活动除了几个高年级变声期的男生，其他学生都有参与到表演。

“我是我们班副班长，等会就要上台表演舞蹈，我站在第一排，妈妈和妹妹今天都来看我表演，节目已经准备很久了”，就读于二年级今年8岁的刘锦天紧张激动的说道。

“她是我们班正班长王玉婷。”刘锦天指着一个小女孩对记者说。

记者看到王玉婷手上打着石膏，缠着绷带，认真的听着台上老师的讲话。王玉婷告诉记者，自己一个月前手受伤了，所以参加不了这次的表演，自己觉得有点遗憾，所以告诉妈妈坚持要来看表演。

西安高新区的酷啦啦舞蹈队队长刘女士告诉记者，每年在六一儿童节的前一两天，她们都会去贫困山区的小学做公益，这个活动意义太大了。“大家亲自看到山里人的生活，尤其是第一年，看到一个母亲手上、怀里各抱一个娃，学校里还有一个孩子，穿的破破烂烂，看着很心酸。”

记者了解到，西安的哥六一儿童节公益活动已经开展了五年，今年参加人数大概有200多人，前后花了1到2个月的筹备时间与校方对接沟通。

“因为校长说学校学生比较多，食堂只有2个人，包饺子比较麻烦，所以我们今天带了食材，人也比较多，给孩子们做一顿‘饺子宴’。”西安的哥精英团副团长毛宏魁说道，“今天刚好有一个孩子过生日，我们准备了3个大蛋糕，让孩子们共享，大家吃的高兴玩的高兴，过一个健康快乐的儿童节。”

本次公益活动以真诚、真心、真爱、真行动的原则，通过开展关爱活动，更深入的了解留守儿童的需求，为其学习生活和身心健康的发展营造良好的氛围，进一步探索关爱留守儿童的有效机制，整合社会资源，让全社会都来关心和爱护留守儿童，构建学校社会合力共育的模式，激励学生自强不息，学会自学、自护、自强、自律、自理做生活的强者，体会生活的快乐，感恩美好的事物，促进留守儿童健康的成长。