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西安交警莲湖大队青年路警务大厅改造 7月16日恢复

时间：2018-05-30 19:55:25  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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西安交警莲湖大队青年路警务大厅改造 7月16日恢复

记者今天（5月30日）从西安交警莲湖大队了解到，按照西安市交警支队统一安排，西安交警莲湖大队青年路警务大厅升级改造，预计工期45天（2018年6月1日至2018年7月15日）。

西部网讯（记者 刘望）记者今天（5月30日）从西安交警莲湖大队了解到，按照西安市交警支队统一安排，西安交警莲湖大队青年路警务大厅升级改造，预计工期45天（2018年6月1日至2018年7月15日）。

期间，青年路警务大厅无法办公服务，需要办理交通违法处理的驾驶人，可前往大队民航社区服务站、西大街社区服务站、西京综合服务中心办理。需要办理货车通行证的车主，请到大队大庆路队部秩序中队办理。

广大驾驶员的违法处理也可关注“西安交警”微信公众号办理相关业务。

西安交警莲湖大队违法处理其他网点

民航社区服务站：莲湖区锦园路2号劳动路民航医院院内

西大街社区服务站：莲湖区桥梓口十字向南红会医院楼下

西京综合服务中心：莲湖区枣园北路5号

编辑： 呼乐乐

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