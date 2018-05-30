西安一批工程近日集中开工 交管部门发布出行提示

西部网讯（记者 刘望）西安市公安局交通管理局今天（5月30日）发布一批通告，西安市部分路段近日将开始围挡施工，届时交警将加强交通管理，提醒广大市民，施工期间道路条件变化较大，施工路段及周边禁止占道停车，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，提前规划出行路线择路绕行。

东大街

西安地铁六号线大差市站至东关正街站区间风机房工程施工将于2018年6月3日零时开始，计划工期7个月，占用东大街（解放路至尚俭路段）路北3条机动车道、非机动车道及全部人行道。

施工期间过往车辆从围挡南侧通行，保证双向6车道，并在导改路北侧预留1米宽人行道和1.5米宽非机动车道。

科技八路

科技八路快速通道工程(唐延路至木塔A路）主体施工将于2018年6月3日零时开始，计划工期10个月，全线围挡860米，宽82米。

施工期间科技八路（唐延路-高新路段）由东向西车辆及行人非机动车从围挡北侧4.5米的保通路通行；科技八路（高新路-木塔A路段）由东向西车辆从围挡南侧3.5米的保通路通行，行人非机动车从围挡北侧1.5米通道通行；全段西向东方向车辆禁止通行，可选择唐延路等周边道路绕行。

高新四路上下桥匝道

西南二环立交工程顶升拆除南二环高新四路上下桥匝道施工将于2018年6月3日零时开始，计划工期12个月。

北侧下桥匝道施工将占用下桥匝道全部车道和桥下辅道南侧2条机动车道，围挡长约410米，宽约15米，施工期间辅道由东向西方向车辆从围挡北侧通行，保证3条机动车道，南二环由东向西进入高新四路的车辆提前下桥，从辅道通行。

南侧上桥匝道施工将占用上桥匝道全部车道和桥下辅道北侧2条机动车道，围挡长约410米，宽约15米，施工期间辅道由西向东方向车辆和高新四路上桥车辆从围挡南侧通行，保证2条机动车道，1条非机动车道。

唐延路匝道

西南二环立交工程西二环下唐延路匝道施工将于2018年6月3日零时开始，计划工期9个月。施工将占用下桥匝道全部车道和桥下辅道东侧3条机动车道，围挡长约380米，宽约22米。施工期间辅道由北向南方向车辆从围挡西侧通行，保证3条机动车道、1条公交车道，西二环由北向南进入唐延路的车辆提前下桥，从辅道通行。

编辑： 呼乐乐