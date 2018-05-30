秦之声发展论坛在西安举行

“秦之声文化旅游产业联盟”成立。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部）2018年5月29日，陕西秦之声文化传媒有限公司举办“秦之声发展论坛”在陕西广播电视台举行。

论坛以弘扬大秦文化发展，推动一带一路建设为目的，邀请专家、学者、热心人士，就如何通过《秦之声》栏目扩大秦文化的号召力，宣传秦腔秦韵、秦人秦事，挖掘文化内涵，推动秦文化的发展，进行了深刻发言共同探讨。专家们从振兴秦腔、发展秦腔产业链等方面提出意见建议，为共同组建秦文化互动平台，推动秦文化产业发展做出贡献。

《秦之声》栏目是陕西广播电视台用近四十多年打造的品牌栏目，名扬全国。《秦之声》不单单是以秦腔为主的一档电视栏目，经过近四十年沉淀，已经成为秦文化的符号和亮点。

编辑： 高政超