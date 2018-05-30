西交大微型宣讲团进校园 向少年儿童传递西迁精神

西安交大大一学生纪洁向小学生们讲述了老一辈“西迁人”的故事。

交大将为东城一小赠送“西迁图书角”。勉励东城学子从小立英雄志，树立远大理想。

西部网讯（记者 熊惠玲）“原来西安交通大学是从上海迁来的”、“那么多的爷爷奶奶为建设西交大奉献了一生，我从心里感到震撼”……5月30日，“青春之我 微言中国”西迁精神学生微宣讲会在灞桥东城第一小学举行，来自西安交通大学的宣讲团成员用通俗易懂的语言向少年儿童们讲述西迁故事，传递西迁精神，受到了热烈的欢迎。

“同学们听说过西安交通大学吗？在上海还有一个上海交通大学。那么上海交通大学和西安交通大学是什么关系？”来自西安交通大学的学生纪洁向小学生们讲述了西交大的历史渊源。“1956年8月10日，第一批西迁师生员工和家属从上海徐家汇踏上西去的专列。一大批德高望重的老教授、年富力强的学术骨干舍弃上海优越的生活条件，义无反顾从十里洋场来到荒原与麦田，站到了西部开发的最前沿。”

“一级教授陈大燮，是我国著名的热工专家。在上海时，毛主席曾接见过他两次。迁校时，他卖掉了在上海的房产，和夫人一起来到西安，为建设和发展西安交大呕心沥血，辛苦工作了一生。临终前，把自己一生积蓄的3万元捐给学校做了奖学金。他的夫人去世后，又把陈先生留给她的1万元生活费、医疗费也悉数捐给学校，他们不仅在生前想着，而且去世后也要为心心念念的学校做贡献!”西安交通大学学生高琰琛说，还有很多教授老师，携带病妻弱女来西安的数学教授张鸿、作为独子丢下年迈父亲来到西安的万百五教授，总体统筹校园基建任务的王则茂老师…他们都默默将后半辈子奉献在西部。

宣讲团成员纪洁说，西迁精神不仅仅是交大人应该传承的，需要整个陕西甚至全国去传承。对于西迁精神，小学生们可能不太能够去接触到，他们组织这样的一个宣讲团到小学深入地给大家普及西迁精神，虽然时间很短，但其中一些非常触动人心的故事肯定会潜移默化地影响到青少年们。

据了解，自2017年底开始，西安交大理论类社团骨干就自发组成微宣讲团队，开展以“青春之我 微言中国”为主题的系列宣讲，截止目前，已成功举办90余场，奔赴天水、延安、福州、上海、北京、深圳等地，超过两万人到场聆听。

编辑： 呼乐乐