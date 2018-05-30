西安职校生达43576人 苗阜受聘"职业教育推广大使"

5月30日，2018年西安市职业教育发展论坛正式举行。

西部网讯（记者 彭芬）为全面总结改革开放四十年来西安职业教育的发展成就，进一步激发职业教育发展活力，今天（5月30日），以"职教改革四十年 产教融合育工匠"为主题的2018年西安市职业教育发展论坛正式举行。论坛上，7位嘉宾就职业教育未来发展方向和路径提出合理建议，知名相声演员苗阜受聘为"西安市职业教育推广大使"。

职校学生现场进行技能展示。

中等职校达49所 每年近6万毕业生走向生产一线

西安市教育局副局长闫秀斌在致辞中指出，近年来，西安职业教育不断创新突破，培养能力不断提升，培养质量稳步提高，毕业生就业率和就业质量持续提高，每年有近6万名高素质的劳动者和技能型人才走向生产一线，为西安经济和社会发展做出了巨大贡献。

闫秀斌表示，西安职业教育发展有了良好起点，但仍面临诸如招生不畅、专业不亮、口碑不佳、发展环境不优等诸多问题和困难。他希望教育行政部门要做好统筹者、协调者和服务者，整合最多的资源、出台更加有力而丰富的政策、采取更为有效实用的举措，使职业教育加快发展、健康发展。同时，希望所有职业院校抓住目前职业教育发展的难得机遇，创新理念，乘势而为，争创一流，打造"西安职教"的靓丽品牌。

截止目前，西安市教育局管理的具有招生资格的中等职业学校有49所，在校生43576人，毕业生15129人，教职工4012人，专任教师2809人，"双师型"教师710人。全市职业院校紧密围绕西安经济产业发展格局，共开设了加工制造、信息技术、商贸与旅游、医药卫生等13大类专业，基本涵盖了全市经济社会发展的方方面面。

知名相声演员苗阜被聘为"西安市职业教育推广大使"。

苗阜受聘"职业教育推广大使"

记者从会上获悉，西安职业教育未来将致力于做好资源拓展、体系构建、质量提升、产教融合校企合作、核心素养提升等五篇大文章，扎扎实实推进职业教育事业的稳步快速发展，切实解决当前发展过程中不平衡不充分的问题和矛盾，为加快大西安建设做出更大的贡献。

值得一提的是，为了进一步提高全社会对职业教育的关注度，知名相声演员苗阜被聘为"西安市职业教育推广大使"。苗阜现场向与会嘉宾分享了职业教育对他个人艺术道路的巨大影响，"职教应该受到社会尊重，职教学生应该昂首自信，因为职教对社会发展做出的贡献有目共睹，希望我的加入能够为职教的发展出一份力。"苗阜说。

编辑： 呼乐乐