西安举行军民融合企业融资对接会 现场签约41.55亿

5月30日，西安市举行2018年军民融合企业融资对接会暨签约仪式。
据统计，此次现场签订的协议总额41.55亿元。
西部网讯（记者 李媛）5月30日，西安市举行2018年军民融合企业融资对接会暨签约仪式。记者了解到，此次会议是西安市委、市政府深入贯彻落实党的十九大精神和中省决策部署、深化产融对接合作、加快军民融合发展的重大举措，现场签订协议总额达41.55亿元。
金融是经济发展的“血液”，加快军民融合发展，离不开金融的有力支撑。此次在经开区举办军民融合企业融资对接会，主要是为军民融合企业和金融机构“做媒”，为项目和资金“搭桥”，深化产融合作，拓展融资渠道，破解融资难题，打通军民融合资金通道，助力推进全面创新改革试验，促进全市军民融合产业发展。
对接会上，经开区与陕西中兵股权投资基金管理公司、陕西投资基金管理公司合作设立的陕西军民融合投资基金签约，浙商银行与陕西陕航环境试验有限公司签约……据统计，15家军民融合企业和金融机构签约，此次现场签订的协议总额41.55亿元。
西安当前正在全面推进军民融合产业大发展，加快建设国家军民深度融合示范城市。经开区是市委、市政府着力打造的军民融合金融示范区，具有发展军民融合产业的良好基础，目前已聚集了中国兵器、中航工业等军民融合企业103家。2017年，经开区军民融合产值955亿元，比上年增长26%，占西安市军民融合总体产值的45%。经开区提出，力争到2021年，军民融合产业营业收入突破1000亿元。
据不完全统计，截至今年一季度末，西安投向军民融合企业的贷款余额为142.39亿元，已成功推动了中航飞机、航发动力、天和防务等16家军民融合企业实现上市挂牌。2017年以来，航发动力、驰达飞机、光谷防务等5家上市挂牌企业实现增发融资99.11亿元，有力地推进了军民融合产业的快速发展。
编辑： 李媛
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