省政协召开“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。
陕西省政协主席韩勇出席并讲话。
陕西省副省长陆治原出席座谈会并作了讲话。
西部网讯讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，省政协召开“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。省政协主席韩勇强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加快战略性新兴产业发展的重要讲话精神，准确把握汽车产业变革趋势，加大科技创新力度，构筑我省产业体系追赶超越新支柱，全力推动我省新能源汽车产业健康发展。
副省长陆治原出席座谈会并作了讲话，省政协副主席李晓东主持会议，副主席杨冠军和秘书长闫超英出席。
在听取了省政协委员、专家学者、相关企业代表和政府部门负责人发言和互动交流后，韩勇指出，在省委、省政府的大力推动下，近年来，我省聚集科教、资源、装备制造产业等优势，新能源汽车产业发展速度快、整体势头强劲。今后要紧扣关键核心技术攻关，加大关键技术特别是电池、电机、电控系统的研发力度，提升新能源汽车产业发展水平和国际竞争力；要完善产业化政策体系，坚持规划先行、龙头带动、统筹推进，切实推进新能源汽车产业化发展；要突出示范引领，通过政府带头、重点示范，积极培育和扩大新能源汽车市场需求；要完善配套，加快新能源汽车应用配套设施建设，营造良好的推广应用环境。
韩勇强调，政协组织要精心选择协商、调研、考察议题，鼓励和帮助委员做好相关研究、人才培养和引进等工作；要发挥政协组织联系面广的优势，为企业家投身战略性新兴产业牵线搭桥，加速科技成果转化率，为早日把新能源汽车打造成我省新兴支柱产业献计出力。
陆治原表示，省政府将充分吸纳与会政协委员、专家学者、企业代表对新能源汽车产业发展提出的建议，抓住做大做强汽车产业的重大机遇，把新能源汽车作为陕西抢先发展的突破口，不断完善各项措施，创新支持政策，加大资金投入力度，主动搞好服务，支持新能源汽车生产和推广应用，为我省新能源汽车产业快速发展注入新动能，为陕西追赶超越、经济腾飞贡献力量。
编辑： 李媛
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