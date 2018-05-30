全国第五家特应性皮炎诊疗中心落户西京医院

5月30日，由医促会支持的特应性皮炎诊疗中心在第四军医大学西京皮肤医院挂牌成立。

西部网讯（记者 彭芬） 今天（5月30日），由中国医疗保健国际交流促进会皮肤科分会支持的特应性皮炎诊疗中心在第四军医大学西京皮肤医院挂牌成立，这是继沈阳、广州、武汉和哈尔滨后，由医促会在全国成立的第五家特应性皮炎诊疗中心，将为中西部地区更多特应性皮炎患者提供规范化诊疗。

特应性皮炎是种慢性病 中西部发病率达12.9%

特应性皮炎又叫遗传过敏性皮炎，是一种慢性、复发性、瘙痒性、炎症性皮肤病，常与遗传过敏体质有关，属于主要的过敏性疾病之一。其病因复杂，包括遗传因素和过敏因素，症状包括极度瘙痒、红斑、干燥、出现明显的抓痕和皮肤皲裂等。

据四医大西京皮肤医院院长王刚介绍，近年来我国特应性皮炎发病率显著上升，中部、北部的患病率高于南部，尤其是在气候干燥的中西部地区，发病率达到12.9%。

“虽然特应性皮炎发病率高，但诊断率仍然较低，其重要原因是许多患者对于皮肤疾病不够重视。等到炎症加重、反复发作或出现其他病症时才来医院就诊，耽误了最佳治疗时机。”四医大西京皮肤医院副院长付萌提醒，如不尽早进行诊断、及时治疗，特应性皮炎还可能诱发过敏性哮喘、过敏性鼻炎等一系列其他病症。

付萌表示，特应性皮炎是一种慢性疾病，患者需要进行长期治疗，坚持使用外用药。“症状消失了，也不能立刻停止治疗，而应该遵循医嘱，在皮疹消退后逐步减少药物用量，随后慢慢停药，或是在快要出现症状前就主动用药，达到长期不复发的治疗目的。”另外，在干燥的环境里，要充分、足量使用保湿剂，这有利于恢复皮肤屏障、缓解瘙痒和保持病情稳定。

实现专病专治 提供特色诊疗

据悉，此次挂牌成立的特应性皮炎诊疗中心是西京皮肤医院专病专治、特色诊疗的重要举措，致力于提供特应性皮炎的连续性治疗，实现治疗疾病、维持疗效和延缓复发的目标。

同时，中心将通过搭建患者教育网站、定期举办患者教育大讲堂、发表科普教育文章、举行医院及社区义诊活动等，提高民众对皮肤病的认知，积极控制疾病的发生。

编辑： 高政超