西安教育局释疑随机派位：陕粤3家机构检测系统 公证机关封存数据

西部网讯（记者 彭芬）西安市2018年民办学校初中招生网上报名工作即将结束，为了帮助社会及广大家长深入了解电脑随机派位工作准备情况和实施细节，今天（5月30日）下午，西安市教育局对有关问题进行了释疑。

“西安市民办学校初中招生系统”如何产生？

西安市2018年首次采取“电脑随机派位+面谈”方式进行民办初中招生，需要专门研发“西安市民办学校初中招生系统”，以确保公开公平公正地做好电脑随机派位招生工作。对此西安市教育局通过政府采购方式认真严密地做好系统研发工作。

1月下旬，经西安市财政局批准，本项目采购方式为竞争性磋商。西安市市级单位政府采购中心从专家库随机抽取专家，对西安市民办学校初中招生技术方案进行论证。磋商公告发布后，共有10家国内企业参加投标。2月27日，西安市市级单位政府采购中心组织开标，由7位专家对投标企业进行评审打分，最终确定社会信誉良好、技术力量较强、业内相对领先的专业公司实施项目研发。4月中旬，顺利完成了研发任务。

系统的安全性和稳定性如何？

安全稳定性测试是系统研发的核心环节，纳入研发全过程管理。研发单位在研发过程每个环节完成后全部严格按规定进行自测，保障系统安全稳定运行。系统研发完成后，西安市教育局遴选委托西安软件测评中心、陕西省软件评测中心、广东省科技基础条件平台中心等三家国内权威测评机构分别对系统进行第三方检测。

其中，西安软件测评中心对系统的功能、性能和安全性做出检测，结果显示：西安市民办学校初中招生系统功能满足运用需求；性能能够达到20000并发，以保障系统运行的稳定性；招生系统的数据在派位前和派位后都采取了数据加密处理，能够有效杜绝学生信息被修改及窃取的风险，招生系统无安全漏洞。

目前，陕西省软件评测中心、广东省科技基础条件平台中心正在对电脑随机派位子系统分别进行安全性、公平性独立检测，计划于5月31日结束，确保6月12日电脑随机派位工作顺利进行，测试结果将在系统和报名数据封存过程同步向社会公布。

电脑随机派位系统的随机性和公平性如何保障？

确保派位结果随机、公平是系统研发的生命线。在电脑随机派位过程中，该系统采用计算机随机算法，确保每一位学生被派位选取的概率相同，派位过程中将对学生报名数据进行多次随机排序，做到全程自动派位，整个过程无法人为增加、删除或修改数据，确保实现派位结果的随机性、公平性。

系统和派位工作的公正性如何体现？

5月初，西安市教育局申请西安市公证处为电脑随机派位工作进行公证，公证机关已受理。按照要求，5月31日18时，在西安市公证处，公证人员将对报名数据和经第三方检测后的电脑随机派位系统进行监督封存并公证，该过程将邀请教育纪检部门、人大代表、政协委员、家长代表以及社会新闻媒体代表全程监督，报名数据及派位系统一并加盖公证机关、教育部门、纪检部门的封条后封存，封存过程全程录音录像。

6月11日15时，西安市教育局工作人员及各区县教育局、国际港务区社会事业局、沣东新城教育局、高新区教育局各两名工作人员，将赴西安市公证处取回电脑随机派位系统和学生报名数据，取回后按照公证保密规定做好保密工作。届时仍将邀请教育纪检部门、人大代表、政协委员、家长代表以及社会新闻媒体代表全程监督。

6月12日10时，各区县教育局、国际港务区社会事业局、沣东新城教育局、高新区教育局也已申请公证机关对派位当天进行现场监督公证，派位全程录音录像。

系统和报名数据如何安全保密？

5月31日18时结束网上报名，系统自动关闭报名通道。在公证人员监督下，由2名技术人员在西安市公证处现场采取“双用户名+双密码”的方式，导出加密的全市报名数据，以区县为单位由市公证处集中封存，并实施为期12天的安全保管。在此期间，实行双人双岗24小时值班，全方位无死角视频监控。封存的报名数据为加密文件，无法在电脑中直接打开。

派位过程如何规范操作？

6月12日10时，派位工作在各区县教育局、国际港务区社会事业局、沣东新城教育局、高新区教育局同时开始。

派位全程在公众监督团监督下进行。技术人员首先现场检查硬件设备运行系统的清洁性，确保派位电脑无病毒、无其他无关数据、无网络连接，在单机环境下运行，然后随机邀请家长代表，现场启封派位系统封签及报名数据封签，完成派位系统安装及报名数据导入；其次，由专业技术人员完成数据完整性验证；第三，随机邀请家长代表对派位学校报名学生数据进行三次随机排序后开始派位，派位结果依次产生；第四，现场公布、打印派位结果，并上传至系统。最后由公证人员宣布公证意见，确认派位结果，现场监督人员代表、区县教育局分管局长及民办学校负责人共同在该校录取学生花名册上签字。

派位现场监督团人员如何组成？

派位现场的监督工作由各区县教育局、国际港务区社会事业局、沣东新城教育局、高新区教育局负责落实，监督团由人大代表、政协委员、家长代表、纪检监察人员、公证人员、督学代表以及媒体代表等共同组成。

其中，人大代表、政协委员由相关党政机关推荐产生，家长代表由社会新闻媒体推荐产生，以体现监督的广泛性及公正性。

相关人员如何监管？

为杜绝暗箱操作，西安市教育局建立以下机制加强对相关人员的监管，一是保密机制，西安市教育局对参与该系统的研发、检测、管理和操作等各环节所涉及的单位和个人，全部进行法制警示教育及信息安全保密培训，并与之签订了具有法律效力的保密协议或保密承诺书；二是回避机制，凡是本人或直系亲属子女报名参加2018年民办学校初中招生的人员，一律实行工作回避；三是应急机制，要求各区县教育局、国际港务区社会事业局、沣东新城教育局、高新区教育局对派位全过程可能出现的人为操作失误或因不可抗力造成的各类问题全面梳理，制定预案，确保电脑随机派位工作万无一失；四是问责机制，对工作中发现或群众举报并查实的问题，教育纪检部门将依纪依规严肃处理，对触犯法律的依法追究法律责任。

编辑： 高政超