刘玺斌：人才、融合、配套、充电制约我省新能源汽车产业发展。

西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。

在能源危机与环境污染的大背景下，世界上多个国家出台了燃油车停售时间表，我国也实施了双积分管理办法，因此汽车的节能与新能源技术已成为当前及未来产业研究的热点。陕西重型汽车有限公司副总经理刘玺斌认为，目前制约陕汽及我省新能源汽车产业发展的问题主要在人才、融合、配套及充电四个方面。

尤其是在充电方面存在问题比较多。现有的直流充电设施大多数是500V高压输出系统，能够满足乘用车的充电需求，而商用车需求的输出电压为750V，无法进行充电。服务区内基础设施配套不完善，影响充电设施建设。部分服务区电力配电设施容量小，无法满足充电桩的建设需求，影响充电设施建设。服务区内充电桩数量较少，客流高峰期需要长时间排队进行充电。同时还有一些服务区充电桩损坏无法使用，部分路段车辆无法充电，严重影响了车辆的正常行驶与用户体验。

刘玺斌建议，在引进人才、留住人才方面需靠企业和政府共同出谋划策搭建平台，鼓励企业在新型技术方面创建科技公司，允许员工持股，为企业吸引更多的人力资源；车从交通运输工具向出行服务平台转变，政府应搭建车企与相关互联网公司的合作平台，比如百度、阿里巴巴、腾讯等。使得陕西汽车企业与互联网公司携手在车联网、高度自动驾驶、无人驾驶等方面发挥优势，占据行业最有利的位置，实现互利共盈。

以“西安氢城”为引领，拓展以西安为中心，包括渭南、咸阳、宝鸡、铜川等关中区域在内的的“氢城”建设，以招商引资的形式加快加氢站的建设，以“氢物流”的示范运营推动产业的发展；加大与国家电网、特来电、珠海泰坦等充电基础设施投资运营单位的合作，加大对750V充电设施的建设规划，改善充电设施现状，针对城市物流、出租等集中用户开展充电设施及场地的建设，推动陕西各城市新能源汽车的应用。

编辑： 韩睿