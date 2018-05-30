陈锐：将大西安建设成西部首个千亿“氢谷”产业集聚区。
西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。
省政协委员、省科技资源统筹中心总工程师陈锐在发言时说，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展，国际上已有6个车型推出量产商业氢燃料汽车。《中国制造2025》规划提出在2020年生产1000辆燃料电池汽车并示范运行，2025年的目标是实现加氢站等配套基础设施的完善，预计到2030年国内（氢）燃料电池和氢能大规模推广应用，届时氢燃料电池车的年销量规模可达百万以上，相关设备投资规模达到千亿元。
陕西省是我国重要的煤炭工业基地之一，保有资源量位居全国第三位。按照每吨煤制出900立方米氢气计算，我省的煤炭能制取153万亿立方米氢气，具有资源发展优势。同时，西安交大有超临界水煤气化制氢新技术，六元合金铝水解制氢原创发明技术。
陈锐建议，运用我省已有的技术构建氢能源基础平台，解决氢能成本问题。可利用我省铜川市丰富资源提供六元合金铝的材料，并利用我省废电弃电降低材料制备生产成本。
应用技术广泛对接新能源汽车产业，如氢能分布式充电桩、氢能车载充电桩、氢燃料汽车、氢+电混合型新能源汽车、移动充电/加氢服务车、加氢站等，形成氢能与新能源汽车创新互动、协调共进的良性发展局面，解决新能源汽车应用环境配套成本问题。
修渠引水，筑巢引凤，吸引国际知名车企落户陕西，形成氢能源与新能源汽车的产业链和集群效应，合作解决氢燃料电池等核心关键技术。与此同时，陈锐还建议将大西安建设成西部的首个千亿元产值的“氢谷”产业集聚区。
编辑： 韩睿
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