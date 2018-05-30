梁臻：政府立项增加科研经费，攻破新能源汽车关键性技术。
西部网讯（记者 李媛 钟莹 实习生 任童）今天（5月30日）下午，陕西省政协举行“新能源汽车产业发展”月度协商座谈会。
发展新能源汽车已成为我国汽车工业转型的主要方向，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。我省近年大力推动汽车产业发展，目标是把陕西打造成全国自主品牌和新能源汽车重要的生产基地，成为全国汽车产业重要一极。
民革监委会委员、妇委会副主任梁臻建议在财政补贴退坡和退出的同时，提前考虑后补贴时代新的激励政策和措施。企业应根据市场发展变化，对产品结构做出相应调整。
由于受到国家政策的大力扶持，国内各类投资主体竞相进入该领域，推动新能源汽车产业快速发展。与此相伴的是，产业产能过剩风险正在不断累积。建议针对产能过剩问题，一方面企业要考虑供给侧结构性改革，深入了解市场，细化市场需求，通过技术创新，研发出市场真正需要的产品，从而增加有效供给。另一方面，政府牵头推进行业的兼并重组，由大企业兼并重组落后的产能，引入先进的技术和管理，整合资源，优化产品，实现生产与市场的平衡。
同时，建议利用省内科研院所、高校资源，以及现有电池企业资源，加强产学研相结合模式，政府设立科研项目，增加科研经费，针对新能源汽车关键领域、关键技术寻求实质性突破，特别是争取尽早掌握固态电池、石墨烯电池等新一代电池的核心技术，抢占新能源汽车发展的先机。
编辑： 韩睿
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